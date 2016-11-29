ВС отказался отменять результаты выборов в Госдуму

Верховный суд РФ отказался отменить итоги выборов в Госдуму седьмого созыва, а также постановления Центризбиркома, которым они были утверждены. На недействительности результатов голосования настаивала партия «Яблоко», которая в своем иске описывала нарушения в ходе выборов: «черный пиар» конкурентов, «карусели» избирателей и их подкуп, вбросы бюллетеней.

Партия «Яблоко», не добившись в сентябре от Центризбиркома отмены результатов выборов в Госдуму, пожаловалась в Верховный суд РФ с аналогичным требованием. Сегодня коллегия ВС РФ под председательском судьи Николая Романенкова рассмотрела соответствующий иск. Как утверждает «Яблоко», допущенные нарушения в ходе избирательной кампании и в день голосования «не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей».

Юрист партии Алексей Сюзюмов в ходе заседания пояснил, что в ряде случаев под видом информирования избирателей о выборах, многие средства массовой информации агитировали в пользу «Единой России», либо против «Яблока». Говорил он о том, что в ходе избирательной кампании были выявлены случаи подкупа избирателей. Из его выступления следовало, что «Яблоко» обратилось в ГУ МВД по Москве по факту клеветы в отношении партии и ее кандидатов (распространение поддельных газет «Совершенно секретно» с материалами против "Яблока" ).

Кроме того, партия указала в иске, что «органы исполнительной власти субъектов федерации и органы местного самоуправления под различными надуманными и заведомо незаконными поводами» отказывали ей в согласовании пикетов, в то время как "Единая Россия" легко получала аналогичные разрешения. Жаловалось «Яблоко» и на случаи недопуска наблюдателей, кандидатов, членов комиссии с правом совещательного голоса на участки в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области, Дагестане и Кабардино-Балкарии.

Представитель ЦИК Дмитрий Воронин обратил внимание судей на то, что иск партии «Яблоко» «тождественен» жалобе, которую 22 сентября рассмотрела комиссия. Тогда же ЦИК отказался отменять итоги выборов, сославшись на отсутствие решений судов, подтверждающих наличие нарушений, о которых говорило «Яблоко».



Кроме того, ЦИК указал на отсутствие данных, подтверждающих массовость нарушений. Из выступления Воронина следовало, что масштабных нарушений не было, а частные случаи — пресекались. В качестве примера он привел случай вброса бюллетеней на участке в Белгородской области, там результаты выборов были отменены. По его словам, нельзя говорить, что «характер и масштаб тех нарушений, которые действительно имели место быть, позволяют утверждать», что нельзя установить результат волеизъявления избирателей.

Представитель «Яблока» Алексей Сюзюмов парировал тем, что, по мнению партии, ЦИК рассмотрел ее жалобу поверхностно — в течение одного дня. С этим Воронин не согласился, указав, что партия в подтверждение своих доводов не представила ни в ЦИК, ни в суд «ни одного мало-мальски стоящего доказательства». Он сослался на отсутствие решений мировых и районных судов, подтверждающих нарушения на избирательных участках и в ходе предвыборной кампании, а также актов правоохранительных органов.



Эту позицию поддержала на заседании в ВС и представитель Генпрокуратуры Лариса Степанова отметив, что обращения партии в суд, без вступивших в силу решений, не подтверждают слова о нарушении законодательства.

- Основываясь именно на этом обстоятельстве, что ЦИК предлагается оценить фактически просто слова, утверждения и частное мнение, нам предлагалось отменить результаты выборов. То же самое, по существу, сейчас предлагается сделать Верховному суду РФ, - посчитал представитель ЦИК.

Для подтверждения своих доводов представитель «Яблока» Алексей Сюзюмов просил ВС истребовать ряд документов, свидетельствующих о нарушениях на выборах, в избирательных комиссиях Дагестана, Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодарского края, а также запросить у АТС Санкт-Петербурга видеоматериалы с камер наблюдения, установленных на ряде избирательных участках.



Однако ЦИК "Яблоку" отказал. По словам Воронина, речь в ходатайстве, по сути, идет об исследовании и оценке нарушений, которые, по мнению «Яблока», были на некоторых участковых избирательных комиссиях. Представитель ЦИК считает, что фактически партия предлагает ВС в качестве суда первой инстанции рассмотреть законность подведения там итогов голосования. Однако это не относится к его компетенции, этим должны заниматься райсуды, подчеркнул он.



ВС отказал в удовлетворении ходатайства, а после рассмотрения дела по существу — и в удовлетворении самого иска партии «Яблоко». Ее представитель после заседания сообщил журналистам, что будет обжаловать это решение ВС.