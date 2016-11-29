Медведев посоветовал молодым россиянам идти работать на заводы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что для повышения престижа рабочих профессий в РФ необходимо открывать современные предприятия.

«Как у вас — вводить новые производства, а государство должно создавать для этого условия», — заявил Медведев в ходе общения с сотрудниками Стойленского ГОКа в Старом Осколе, передает «Федеральное агентство новостей».

Глава кабмина подчеркнул, что рабочие и инженерные профессии на таких предприятиях будут востребованы, а значит, будут хорошо оплачиваться. Именно это и станет основным стимулом для молодежи «получать такое образование, идти на рабочую сетку, становиться инженером», добавил премьер.

Сегодня Дмитрий Медведев находится с рабочим визитом в Белгородской области. Он планирует проинспектировать работу ряда предприятий и открыть фабрику в Старом Осколе.