КНДР накажут углем

Совет Безопасности ООН 30 ноября проголосует за новые санкции в отношении КНДР из-за игнорирования Пхеньяном запретов на ядерные испытания и запуски баллистических ракет. Хотя ранее Россия и Китай придерживались несколько иного подхода к урегулированию ядерной проблемы Северной Кореи, нежели другие члены СБ, выступая за решение вопроса путем переговоров, на этот раз все пять постоянных членов Совбеза согласовали резолюцию и намерены ее поддержать. «Ударить» по КНДР, по некоторым данным, решено углем.

Китай оставался единственной страной, которая закупала у Северной Кореи уголь. Теперь согласно резолюции Поднебесная будет импортировать у непослушного соседа на 60% меньше этого ресурса, что лишит КНДР около $700 млн. Кроме того, еще $100 млн северокорейцы недосчитаются из-за запретов на экспорт различных металлов. Заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов рассказал «Известиям», что «резолюция по поводу угля» существенно на политику Пхеньяна не повлияет, но создаст для Северной Кореи определенные дополнительные трудности.

— КНДР чувствует себя в осаде. Пхеньян видит пример Ливии, которая отказалась в свое время от разработок ядерного оружия, а потом чуть ли не на кол посадили ее руководителя. Северную Корею волнуют американские системы THAAD. Поэтому Пхеньян занимается спасением собственной политической системы и жизни своих руководителей. Но новые санкции трудности им создадут. Как раньше, проводить испытания у них не получится. Для продолжения развития такого рода ядерных и баллистических программ нужны деньги, которые им стараются максимально обрезать. Пхеньян лишают возможности зарабатывать на продаже угля, а у них не так много ресурсов, которые еще можно было бы продать. Поэтому это, конечно, серьезное препятствие для продолжения военных программ. Но само по себе это не остановит КНДР, — считает сенатор.

Андрей Климов пояснил, что, хотя с КНДР и пытаются наладить диалог, все переговоры ведутся нескоординированно, поэтому и не дают должного эффекта. По его мнению, США устраивает положение дел на Корейском полуострове.

— Вашингтону напряженность на Корейском полуострове позволяет оправдывать появление своих вооруженных сил в регионе и сдерживать, как им кажется, Россию и Китай. Чем выше на полуострове напряженность, тем больше у американцев поводов увеличивать там свое военное присутствие. Разговоры о том, что они хотят мирного урегулирования, не более чем разговоры. По крайней мере при нынешней и предыдущей администрациях, которые очень провокационно себя вели и заботились не о мирном сосуществовании обеих Корей, а о том, чтобы проводить политику сдерживания России и Китая, как они думают, — добавил Андрей Климов.



МИД КНР в ответ на запрос «Известий» прислал заявление о том, что Пекин поддерживает решение СБ ООН по КНДР, поскольку «необходимо реагировать на проведение пятых ядерных испытаний». По мнению внешнеполитического ведомства Китая, международная реакция должна ясно показать, что действия Совбеза направлены против «ядерной деятельности КНДР и не должны отразиться на простых людях, повлиять на их жизнь и потребности развития».

— Судя по всему, все пять постоянных членов СБ ООН достигли консенсуса по проекту резолюции, поэтому необходимо как можно скорее ее принять и послать четкий сигнал солидарности по данному вопросу, — подчеркнули в МИД КНР.

При этом комментировать отдельные аспекты санкций, упомянутые в резолюции, в МИД Китая сочли невозможным, поскольку окончательное решение Совбеза еще не было объявлено, поэтому все разговоры о конкретных мерах — «слухи и предположения». Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что все члены ООН должны соблюдать резолюции Совбеза, и призвали все страны следовать этому правилу.

По мнению директора Центра изучения России и Центральной Азии Фуданьского университета профессора Чжао Хуашена, которым он поделился с «Известиями», позиции России и Китая по ядерной проблеме КНДР весьма схожи.

— Ходят разговоры, что российская сторона имеет определенные размышления по проекту резолюции, но, насколько я понимаю, все стороны близки к ее принятию. Думаю, что ее одобрят. Цель у всех одна, разными могут быть подходы и отдельные нюансы. Но, как показывает опыт санкций прошлых лет, по самым важным ограничительным мерам в отношении КНДР Китай и Россия едины. При этом санкционное давление — лишь один из способов повлиять на Пхеньян, но это, конечно, не сможет окончательно решить ядерную проблему Северной Кореи, — заключил Чжао Хуашен.

Так или иначе в борьбе с ядерной программой КНДР со стороны пяти постоянных членов СБ ООН наметился определенный прогресс. Если ранее США и их западные союзники были больше настроены на активное давление на Пхеньян, Китай занимал наиболее сдержанную позицию, а Россия склонялась к умеренному воздействию и настаивала, как, впрочем, и сейчас, на необходимости вернуться всем заинтересованным сторонам за стол переговоров, то сейчас все без исключения намерены показать северокорейцам во главе с Ким Чен Ыном, что мировое сообщество крайне недовольно «играми» КНДР с ядерным оружием. Тем более что игры закончились — сразу после первых испытаний, которые теперь проводятся регулярно. Поэтому СБ ООН решил предпринять очередную попытку перекрыть финансовый «кислород» Пхеньяну.