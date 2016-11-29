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Программисты Уфы создали аналог Boomstarter

Проект разработчики презентовали депутатам горсовета Уфы

Программисты Уфы создали аналог Boomstarter. Проект краудфандинговой платформы разработчики презентовали депутатам Горсовета.

По мнению авторов, портал поможет распространению интересных проектов и поиску денег на их реализацию. Сайт уже полностью готов. Разработчикам требуется помощь в его раскрутке. Народные избранники обещали помочь талантливым ребятам, пишет ИА «Башинформ».

«Самоопределение молодежи, профориентация, занятость всегда были достаточно серьезным вопросом. В условиях нынешней непростой экономической ситуации он обостряется еще больше. Поэтому мы считаем необходимым установить контакт с молодежью, понять, чем мы можем помочь в решении ее проблем, и оказать такую поддержку», — сказал председатель горсовета Уфы Валерий Трофимов.

Краудфандинговая платформа Boomstarter была создана в 2012 году как российский аналог проекта Kickstarter. С момента основания с ее помощью было реализовано более 850 стартапов на сумму почти 180 млн рублей.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Программисты Уфы создали аналог Boomstarter

Проект разработчики презентовали депутатам горсовета Уфы

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