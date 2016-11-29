Программисты Уфы создали аналог Boomstarter. Проект краудфандинговой платформы разработчики презентовали депутатам Горсовета.



По мнению авторов, портал поможет распространению интересных проектов и поиску денег на их реализацию. Сайт уже полностью готов. Разработчикам требуется помощь в его раскрутке. Народные избранники обещали помочь талантливым ребятам, пишет ИА «Башинформ».

«Самоопределение молодежи, профориентация, занятость всегда были достаточно серьезным вопросом. В условиях нынешней непростой экономической ситуации он обостряется еще больше. Поэтому мы считаем необходимым установить контакт с молодежью, понять, чем мы можем помочь в решении ее проблем, и оказать такую поддержку», — сказал председатель горсовета Уфы Валерий Трофимов.

Краудфандинговая платформа Boomstarter была создана в 2012 году как российский аналог проекта Kickstarter. С момента основания с ее помощью было реализовано более 850 стартапов на сумму почти 180 млн рублей.