Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
29 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

СМИ: главный тренер ЦСКА Слуцкий может объявить об отставке 7 декабря

По словам источника, инициатива исходит от самого специалиста

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Главный тренер футбольного ЦСКА Леонид Слуцкий может объявить о своей отставке после последнего в 2016 году матча команды, который состоится 7 декабря. После выездной встречи с английским «Тоттенхэмом» футболисты уйдут в отпуск. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

«С большой долей вероятности уже 7 декабря в Лондоне после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» он может объявить о том, что покидает клуб», — приводит его слова «РИА Новости».

Собеседник агентства отметил, что инициатива исходит от самого тренера.

«Окончательное решение в данной ситуации принимать ему», — добавил он.

На место Слуцкого рассматриваются два кандидата — тренер «Краснодара» Олег Кононов и бывший сотрудник тренерского штаба Слуцкого и действующий наставник ФК «Уфа» Виктор Гончаренко, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков

​​​​​​​

Напомним, ранее «Известия» писали о том, что болельщики ЦСКА запустили интернет-петицию с просьбой уволить Леонида Слуцкого. По словам фанатов, в клубе необходимо «что-то менять». До этого болельщики раскритиковали Слуцкого на странице в социальной сети «ВКонтакте». Претензии заключались в том, что главный тренер отказался провести с ними традиционную встречу.

Напомним, Леонид Слуцкий возглавил ЦСКА в 2009 году. За время его работы команда трижды выигрывала чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/16) и дважды становилась обладателем Кубка (2010/11, 2012/13) и Суперкубка страны (2013, 2014).

В настоящий момент после 15 туров ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ четвертое место, набрав 26 очков.

Подписывайтесь на канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

СМИ: главный тренер ЦСКА Слуцкий может объявить об отставке 7 декабря

СМИ: главный тренер ЦСКА Слуцкий может объявить об отставке 7 декабряПо словам источника, инициатива исходит от самого специалиста

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Фотолента

ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином»

ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином»

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке