СМИ: главный тренер ЦСКА Слуцкий может объявить об отставке 7 декабря

Главный тренер футбольного ЦСКА Леонид Слуцкий может объявить о своей отставке после последнего в 2016 году матча команды, который состоится 7 декабря. После выездной встречи с английским «Тоттенхэмом» футболисты уйдут в отпуск. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

«С большой долей вероятности уже 7 декабря в Лондоне после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» он может объявить о том, что покидает клуб», — приводит его слова «РИА Новости».

Собеседник агентства отметил, что инициатива исходит от самого тренера.

«Окончательное решение в данной ситуации принимать ему», — добавил он.

На место Слуцкого рассматриваются два кандидата — тренер «Краснодара» Олег Кононов и бывший сотрудник тренерского штаба Слуцкого и действующий наставник ФК «Уфа» Виктор Гончаренко, сообщает «Федеральное агентство новостей».



Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Напомним, ранее «Известия» писали о том, что болельщики ЦСКА запустили интернет-петицию с просьбой уволить Леонида Слуцкого. По словам фанатов, в клубе необходимо «что-то менять». До этого болельщики раскритиковали Слуцкого на странице в социальной сети «ВКонтакте». Претензии заключались в том, что главный тренер отказался провести с ними традиционную встречу.

Напомним, Леонид Слуцкий возглавил ЦСКА в 2009 году. За время его работы команда трижды выигрывала чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/16) и дважды становилась обладателем Кубка (2010/11, 2012/13) и Суперкубка страны (2013, 2014).

В настоящий момент после 15 туров ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ четвертое место, набрав 26 очков.