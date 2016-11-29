Верховный суд РФ отказался отменять результаты выборов в Госдуму

Верховный суд России отказался отменять результаты выборов в Госдуму седьмого созыва по иску партии «Яблоко».

Партия требовала отменить итоги голосования в связи с якобы допущенными при их проведении нарушениями.

Представитель «Яблока» Алексей Сюзюмов в суде изложил список претензий к Центризбиркому из 26 пунктов. В частности, речь шла о недопуске на избирательные участки кандидатов и членов избирательных комиссий, нарушении порядка сортировки и подсчета голосов, а также вбросах бюллетеней, передает ТАСС.

В свою очередь, представитель ЦИК Дмитрий Воронин заявил, что 19 из 26 заявленных истцом эпизодов после проверки были признаны соответствующими закону, четыре были признаны нарушениями и исправлены, а материалы по еще трем эпизодам были направлены в правоохранительные органы.

В своем заключении прокуратура также просила оставить иск «Яблока» без удовлетворения.

«Частные нарушения участковых избиркомов не могут быть причиной отмены результатов выборов и не относятся к компетенции Верховного суда», — заявила прокурор.

Заслушав позиции сторон, Верховный суд огласил только резолютивную часть решения об отказе в удовлетворении иска «Яблока». Мотивировочная часть акта будет вручена сторонам позднее.

