«Созвездие» построит умные радиостанции

Концерн «Созвездие» (входит в состав Объединенной приборостроительной корпорации, ОПК) до 1 октября 2021 года завершит создание и начнет серийное производство сверхзащищенных цифровых SDR-радиостанций, которые станут основой военных сетей связи нового поколения. Технология SDR (Software-defined radio - программно-определяемая радиосистема, ПОР) объединяет радиостанции в самоорганизующиеся системы связи. Их невозможно подавить радиоэлектронными помехами или уничтожить физически.

Разработка и начало серийного выпуска SDR-станций 6-го поколения, согласно бизнес-плана концерна «Созвездие», оценивается в 326,1 миллионов рублей. При этом Минпромторг одобрил субсидию на 175 миллионов рублей, остальные денежные средства поступят от Минобороны и из внебюджетных источников. Примечательно, что «Созвездие» уже получило первые шесть миллионов, которые должно потратить до конца нынешнего года. Также в бизнесе-плане указывается, что реализация проекта позволит зарегистрировать три патента и создать 50 высокотехнологичных рабочих мест.

- В радиосетях предыдущего поколения существовала жесткая иерархия, - рассказывает «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. – Взвод с ротой связывался своей линией связи, роты соединялись с батальонами, батальоны с полками и так далее до узла связи Генштаба наверху цепочки. Если одна из линий связи прекращала функционировать- ее глушили помехами или физически уничтожали - связистам требовалось время, чтобы восстановить работу или создать новые линии связи в обход. А вот в ПОР жесткой иерархии нет.



SDR-станции, соединяя абонентов, автоматически прокладывают оптимальный маршрут от одного пользователя к другому даже в условиях непрерывного перемещения войск и применения противником средств радиоэлектронной борьбы. И даже если одна из радиостанций будет «задавлена» вражескими помехами или физически уничтожена, ее функции будут замещены соседними радиостанциями. При этом пользователь сети не почувствует каких-либо изменений, качество связи не пострадает.

Как заявили «Известиям» в пресс-службе ОПК, в настоящие время уже создан прототип программно-аппаратной платформы для SDR-радиостанции. В зависимости от сценария боевых действий или метеоусловий, изделие позволяет настроить скорость, мощность и дальность передачи сигнала. Программное обеспечение платформы дает возможность использовать станции в качестве ретрансляторов, организуя передачу цифровой информации на расстояние более 30 километров со скоростью до 1 Мбит/с.

- Решающее значение в новой аппаратуре будет играть не «железо», как раньше, а специальный «софт», с помощью которого достигаются основные характеристики связи, - пояснили «Известиям» в ОПК. - SDR-технологии дают возможность постоянной модернизации радиостанций с помощью «перепрошивки» программного обеспечения, их настройки под решение различных задач. Открытая программно-аппаратная архитектура такой техники позволяет включать в работу дополнительное оборудование, например, пульты дистанционного управления или внешние блоки: антенные фильтры и усилители мощности.

В настоящее время создание программно-определяемых радиосистем одно из магистральных развитий военной связи в вооруженных силах развитых стран мира. Так в Армии США еще в начале 2000-х годов была начата программа Joint Tactical Radio System (Объединенная тактическая радиосистема), целью которой было постепенно внедрение SDR-радиостанций. В работах участвовали ведущие разработчики военных радиоэлектронных систем Thales и General Dynamics. Сроки несколько раз переносились, а сама программа сильно видоизменилась. Согласно новым планам, поставки SDR-станций должно начаться не позднее 2017 года.