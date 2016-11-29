В Курской области сошло с рельсов несколько вагонов с зерном

Два вагона с зерном сошли с рельсов в Золотухинском районе Курской области во вторник. Причиной ЧП стал отказ тормозов, в результате чего два из пяти вагонов состава, перевозившего 60 т пшеницы, сошли с рельсов, столкнувшись с ремонтным поездом. Сообщается о двух пострадавших машинистах дрезины, их личности в настоящее время устанавливаются.

По последним данным, задержки движения по основным путям удалось избежать, сообщает «Федеральное агентство новостей».