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Вторник,
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В Курской области сошло с рельсов несколько вагонов с зерном

В результате ЧП пострадали несколько человек

Два вагона с зерном сошли с рельсов в Золотухинском районе Курской области во вторник. Причиной ЧП стал отказ тормозов, в результате чего два из пяти вагонов состава, перевозившего 60 т пшеницы, сошли с рельсов, столкнувшись с ремонтным поездом. Сообщается о двух пострадавших машинистах дрезины, их личности в настоящее время устанавливаются.

По последним данным, задержки движения по основным путям удалось избежать, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

В Курской области сошло с рельсов несколько вагонов с зерном

В результате ЧП пострадали несколько человек

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