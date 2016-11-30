Россию застроят деревянными домами

До конца года Минпромторг подготовит рабочий вариант стратегии развития лесной промышленности. В дополнение к разработанной ведомством концепции продвижения в России технологий деревянного домостроения министерство прорабатывает с ведущими банками механизмы льготного ипотечного кредитования тех, кто приобретает жилье из древесины. По мнению аналитиков, такие изменения позволят увеличить доступность жилья за счет более короткого цикла возведения и низкой себестоимости.

В разработанной Минпромторгом концепции продвижения технологий деревянного домостроения и производства стройматериалов из древесины сформулированы ключевые меры поддержки, которые предложено включить в план мероприятий по развитию лесопромышленного комплекса, сообщили «Известиям» в министерстве.



В частности, среди таких мер в ведомстве называют информационную поддержку спроса, обеспечение преференций отечественной продукции при государственных и муниципальных закупках, а также создание благоприятных финансовых условий при приобретении деревянных домов. Совместно с банковскими и страховыми организациями прорабатывается механизм льготного ипотечного кредитования строительства деревянных домов. Впрочем, с какими конкретно банками ведутся переговоры, какова будет схема льготного кредитования и когда ее планируется внедрить, в Минпромторге не уточнили.

Кроме того, в министерстве считают серьезной мерой стимулирования спроса определение квоты на обязательное строительство объектов жилой и социальной инфраструктуры с использованием деревянных конструкций в рамках федеральных и региональных программ строительства.

В Segezha Group («дочка» АФК «Система») признают, что Минпромторг ведет активную работу по развитию и расширению применения в строительстве конструкций из древесины. В частности, в холдинге осведомлены о предварительных переговорах с банками по льготному кредитованию деревянного домостроения. По данным компании, работа в этом направлении ведется с банками из первой пятерки. В Segezha Group также напоминают, что в декабре ожидается готовность первой версии стратегии развития лесопромышленной отрасли. Кроме того, лесопромышленники ждут, что в ближайшее время правительством будут внесены поправки в законодательство, снимающие запрет на строительство деревянных домов выше трех этажей.



— Градостроительная концепция России на протяжении многих лет предусматривала развитие многоэтажного домостроения преимущественно с использованием таких строительных материалов, как металлопрокат, бетон и кирпич. Это привело к чрезмерному уплотнению застройки центральной части городов, высокой стоимости жилья и снижению его комфортности, доступности и экологичности, — заявил «Известиям» представитель Segezha Group.

В холдинге уверены, что деревянные дома в России могут быть очень востребованы. Прежде всего в эконом-сегменте — это могут быть программы переселения из ветхого жилья, строительство жилья в сельской местности. Рассчитывая на государственные преференции, Segezha Group планирует создать на базе своего Сокольского деревообрабатывающего комплекса крупный кластер.

— По нашим оценкам, с 2017 по 2020 год прогнозируется восстановление рынка и его рост как минимум на 3%. Рост технологий деревянного домостроения, его экономичность, быстрота возведения, экологичность и безопасность позволят к 2020 году довести долю каркасных и панельных деревянных домов до 66% с нынешних 57, — предполагает представитель Segezha Group.

По данным ГК «Финам», если в 2015 году всего в России было введено 83,8 млн кв. м общей площади жилой недвижимости, то на деревянные дома пришлось лишь 8,2 млн кв. м, или менее 10% (в малоэтажном домостроении — 25%). При этом с 2009 года строительство деревянных домов выросло лишь на 8% против роста в 3,4 раза в монолитном домостроении.

— Несмотря на относительную дешевизну данной технологии, она не пользуется популярностью из-за стереотипов о низкой долговечности, а также в связи с рисками возникновения пожаров и других факторов. Последнее сильно ограничивает возможность использования ипотечного кредитования при покупке недвижимости, — отметил аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин.

Он считает, что продвижение деревянного домостроения увеличит доступность жилья за счет более короткого цикла возведения и низкой себестоимости. Также, по мнению эксперта, немаловажен и макроэкономический эффект, связанный в том числе с развитием экспортного потенциала. Он говорит, что за январь–сентябрь из России было экспортировано лесоматериалов почти на 2,4 млрд рублей.

— В случае активного развития деревянного домостроения и соответствующих производств посредством переработки лесоматериалов в продукцию с высокой добавленной стоимостью можно в разы увеличить стоимость экспорта при тех же натуральных объемах, — добавил Тимур Нигматуллин.

Несколько иной точки зрения придерживается управляющий партнер девелоперской компании M9 Development Максим Морозов. По его мнению, в целом либерализация законодательных норм, безусловно, позитивна для рынка, но вряд ли от этого деревянные дома станут многоэтажными.

— Всё же деревянные дома — это прежде всего дома для индивидуального проживания, и они вообще редко бывают больше трех этажей. Но, безусловно, станет больше проектов, возможно, появятся интересные архитектурные решения городов, социальных объектов и т.п. — полагает он.

Тимур Нигматуллин считает, что льготной ставки (на 2–3% меньше) в банках будет достаточно, чтобы спрос на деревянное жилье увеличился.