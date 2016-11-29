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Обвинивший Киркорова в плагиате лидер группы Space задержан в Москве

Сотрудники полиции также задержали юриста Игоря Трунова, представляющего интересы музыканта

Лидер французской группы Space, пионер электронной музыки Дидье Маруани и юрист Игорь Трунов задержаны в Москве сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщила адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы Трунова.

Полиция задержала музыканта и юриста в Сбербанке на улице Покровка, дом 19.

«Маруани и Трунов должны были подписывать там мировое соглашение с певцом Филиппом Киркоровым, но полиция их уже ожидала», — приводит ТАСС слова Людмилы Айвар.

Ранее Дидье Маруани подал иск в отношении российского эстрадного певца Филиппа Киркорова за нарушение его авторских прав. Французский музыкант потребовал взыскать в общей сложности 75 млн рублей с артиста за исполнение песни «Жестокая любовь», музыкальный материал которой, согласно результатам исследования АНО «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований», был на 43,27% заимствован из композиции Дидье Маруани Symphonic Space Dream.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Обвинивший Киркорова в плагиате лидер группы Space задержан в Москве

Сотрудники полиции также задержали юриста Игоря Трунова, представляющего интересы музыканта

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