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Беспилотники снабдят номерными знаками

Индивидуальный набор цифр будет записан на RFID-метке, которую необходимо будет поставить на каждый дрон тяжелее 250 грамм

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» разработала методику идентификации малых беспилотников, которые в следующем году необходимо будет ставить на учет. В качестве номерного знака на дрон будут ставить активную RFID-метку, которая позволит считывать информацию о беспилотнике и его владельце на рассоянии до 300 метров. Систему использования RFID-меток на дронах «ЗащитаИнфоТранс» в декабре начнет тестировать совместно с компанией Zala концерна «Калашников».

Обязательная постановка на учет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со взлетной массой от 250 г до 30 кг предусмотрена поправками в Воздушный кодекс РФ, которые вступили в силу летом этого года. Сам процесс постановки дронов на государственный учет Минтранс планирует начать 5 июля 2017 года, заниматься этим поручено специализированному ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» (ЗИТ).

- Мы сейчас доработаем клиентскую часть, поставим оборудование Zala Aero Group на производство и они свои ражданские беспилотники будут снабжать RFID-метками, - рассказали «Известиям» в ЗИТ. - Задача - оценить интерфейс системы регистрации и протестировать сами RFID-метки. В Zala оценят устойчивость нашей системы, удобство ее использования, уровень «защиты от дурака», и одновременно понаблюдают за физическим поведением самих меток.

Активная RFID-метка представляет собой микротранспондер, на котором записана информация. При попадании объекта с меткой в зону действия считывателя, тот принимает от метки содержащуюся в ней информацию об объекте и передаёт её на вычислительное устройство, снабженное соответствующим программным обеспечением.

- Услуга регистрации будет платной, но размер сбора пока не определен. Предположительный размер оплаты составит от 200 до 300 рублей, что близко к стоимости активной RFID-метки и услуг по ее доставке, - отметили в ЗИТ. - Распространять RFID-метки мы планируем через Центры оказания госуслуг, через сети основных ритейлеров, а также через фирменные сети продаж сотовых операторов.

Процедуру подачи заявления о постановке дрона на учет в ЗИТ еще дорабатывают:  возможно будет опция заказа изготовления RFID-метки онлайн с последующей доставкой по почте, хотя этот вопрос пока не решен.

Процесс постановки БПЛА весом до 30 кг на учет (равно как и количество дней со дня покупки, в течение которых нужно будет ставить дрон на учет) будет окончательно утвержден постановлением правительства, проект которого был разработан в Минтрансе. Как ранее заявлял «Известиям» Андрей Шнырев, заместитель директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса, на учет нужно будет ставить как приобретенные беспилотники, так и изготовленные самостоятельно. 

БПЛА массой более 30 кг будут регистрироваться практически в том же порядке, что и гражданские воздушные суда. Процедурно регистрация беспилотного судна не будет принципиально отличаться от регистрации пилотируемого аппарата.

После выхода постановления правительства планируется разработать и принять ряд документов, ограничивающих круг потенциальных владельцев БПЛА.

— В разрабатываемых нормативных документах мы предполагаем набор первичных фильтров, которые позволят отсечь потенциально опасную категорию пользователей от владения и управления беспилотниками. Во внимание будут приниматься несколько критериев — это судимость по статьям УК, описывающим ответственность за общественно-опасные деяния, и наркологический и неврологический статус, — ранее заявлял "Известиям" начальник отдела развития беспилотных систем ЗИТ Александр Дрозд. — Тут прослеживается определенная аналогия с получением разрешения на владение гражданским оружием и управление транспортным средством. Кроме того, необходим минимальный уровень компетентности, который будет контролироваться. Как это будет делаться — вопрос пока открытый. Обсуждаются разные варианты, среди которых онлайн-тесты и введение начального обучения.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Беспилотники снабдят номерными знаками

Беспилотники снабдят номерными знакамиИндивидуальный набор цифр будет записан на RFID-метке, которую необходимо будет поставить на каждый дрон тяжелее 250 грамм

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