Москвичам отсрочат уплату налога на имущество

Жителям Москвы дополнительно предоставят пять месяцев для уплаты налога на имущество.

Столичные власти подготовили законопроект, по которому крайняя дата выплаты налога, переносится с 1 декабря текущего года на 1 мая 2017 года. В ближайшие дни законопроект рассмотрит Мосгордума.

Об этом сообщает сетевое издание m24.ru со ссылкой на пресс-службу департамента экономической политики и развития Москвы.



Как отмечает издание, в этом году москвичи впервые платят налог на имущество от кадастровой стоимости. Анализ обращений в налоговые инспекции показал, что жители столицы еще не успели разобраться с тем, как правильно посчитать его сумму.