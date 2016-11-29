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Москвичам отсрочат уплату налога на имущество

Столичные власти предложили перенести крайний срок уплаты налога с 1 декабря текущего года на 1 мая 2017 года

Жителям Москвы дополнительно предоставят пять месяцев для уплаты налога на имущество.

Столичные власти подготовили законопроект, по которому крайняя дата выплаты налога, переносится с 1 декабря текущего года на 1 мая 2017 года. В ближайшие дни законопроект рассмотрит Мосгордума.

Об этом сообщает сетевое издание m24.ru со ссылкой на пресс-службу департамента экономической политики и развития Москвы.

Как отмечает издание, в этом году москвичи впервые платят налог на имущество от кадастровой стоимости. Анализ обращений в налоговые инспекции показал, что жители столицы еще не успели разобраться с тем, как правильно посчитать его сумму.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Москвичам отсрочат уплату налога на имущество

Столичные власти предложили перенести крайний срок уплаты налога с 1 декабря текущего года на 1 мая 2017 года

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