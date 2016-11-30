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Литва подработает ремонтом советских ракет

Малоизвестная компания из прибалтийской республики договорилась с Анголой о модернизации систем ПВО

Фото: РИА НОВОСТИ/Михаил Фомичев

У российского ВПК появился неожиданный конкурент на рынке услуг по модернизации вооружений, произведенных в СССР. Малоизвестная компания из Литвы предлагает иностранным государствам недорогую модернизацию поставлявшихся в десятки стран мира советских систем ПВО, радаров и систем управления воздушным движением. По информации зарубежных СМИ, у компании уже появились первые заказчики из числа африканских стран. Однако, по мнению экспертов, речь на самом деле может идти не о ренессансе литовского ВПК, а о проекте украинских оборонных компаний, решивших перебраться в соседнее государство.

Накануне авторитетное издание IHS Jane’s Defence Weekly сообщило о крупном контракте между литовской компанией Litak-Tak и минобороны Анголы на модернизацию партии систем ПВО советского производства. По информации издания, литовская фирма провела модернизацию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-125, состоящих на вооружении ангольских сил ПВО, а также поставила в эту страну доработанные радары П-18МЛ и MARS-L.

Согласно информации на сайте компании, ее специалистам удалось повысить дальность и точность стрельбы ЗРК С-125, причем особенно сильно выросла вероятность перехвата малоразмерных целей и крылатых ракет (до 85%). Также повышается помехозащищенность ЗРК (особенно от активных помех), автоматизированы процессы управления и сокращено время реакции комплекса на воздушные угрозы. Устаревшая аналоговая аппаратура заменена на цифровую на современной элементной базе. Время развертывания в штатном режиме уменьшилось с двух часов до 35 минут. Литовская фирма предлагает также бюджетную модернизацию других советских систем — ЗРК С-75 и ЗРК 2К12М1 «Квадрат-М1».

Опрошенные «Известиями» эксперты не смогли подтвердить, соответствуют ли реальные возможности модернизированных ЗРК тем характеристикам, которые были заявлены литовскими производителями. Они объяснили это тем, что контрактов еще не было и соответственно нет отзывов от покупателей.

Журналисты Jane’s обращают внимание на то, что предлагаемая на сайте литовской компании продукция идентична ассортименту известной украинской фирмы, специализирующейся на бюджетной модернизации и доработке устаревших советских систем.

Примечательно, что в пресс-службе Litak-Tak, куда «Известия» обратились за разъяснениями, назвали опубликованную лондонским изданием статью «полностью неправильной и содержащей вводящую в заблуждение информацию». Однако представители фирмы отказались уточнить, касается ли это контракта с Анголой или связей фирмы с Украиной, где, кстати, имеется отдельный офис.

Эксперты — собеседники «Известий» в один голос заявили, что литовская компания, скорее всего, представляет собой своеобразную «прокладку» между украинскими оборонщиками и потенциальными клиентами, поскольку, по их словам, после распада СССР в Литве не осталось собственных предприятий, способных производить высокотехнологичную военную продукцию.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов пояснил, что уже некоторое время украинские компании, производящие военную продукцию разной степени технологичности, уходят в сопредельные страны, где регистрируют юридические лица.

— Они ищут более стабильную бизнес-среду с нормальным законодательством и банковским сектором и не очень доверяют собственному государству, — говорит эксперт. — Есть еще и соображения престижа — желание продавать свою продукцию с пометкой «сделано в ЕС».

Руслан Пухов пояснил, что конкуренция на рынке услуг по модернизации старой советской техники достаточно велика, поскольку рынок емкий — СССР поставлял оружие практически во все регионы планеты.

— Есть как минимум пять вариантов модернизации ЗРК С-125, — рассказал эксперт. — Из них два российских и один — белорусский. Есть и украинский вариант модернизации, который предлагает компания «Аэротехника». Пока что самый востребованный из них — вариант модернизации, который предлагает белорусская компания «Тетраэдр», выполнявшая работы для Азербайджана, Вьетнама и ряда других стран.

Отечественные эксперты добавляют, что при выборе партнера для модернизации вооружений страны зачастую руководствуются ценой и репутацией компании. По их словам, украинские производители предлагают интересные финансовые условия, но уже несколько раз не оправдали ожидания клиентов, поэтому понадобился ребрендинг и переезд в соседнюю Литву.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Литва подработает ремонтом советских ракет

Литва подработает ремонтом советских ракетМалоизвестная компания из прибалтийской республики договорилась с Анголой о модернизации систем ПВО

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