В Иннополисе готовы сдать два новых жилых дома. Госстройнадзор Татарстана провел итоговые проверки объектов. В настоящее время организация оформляет заключения об их соответствии.



Два новых дома предназначены для сотрудников ТОИЦ «Иннополис». Они соответствуют требованиям технических регламентов, в том числе и по энергоэффективности. Для удобства будущих новоселов предусмотрено всё необходимое, включая подземную автостоянку, пишет ИА «Татар-информ».



Ранее «Известия» сообщали, что первый мэр Иннополиса Егор Иванов подал в отставку по собственному желанию. Город-спутник Казани он возглавлял с декабря 2014 года. После его ухода главой стал Руслан Шагалеев.



Иннополис находится в 40 км от Казани. Экономика города основана на высокотехнологичных индустриях — у специалистов в области информационных технологий есть широкие возможности для профессионального развития.