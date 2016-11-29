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В Иннополисе готовы сдать два новых жилых дома

К заселению в особой экономической зоне готовы 105 новых квартир

В Иннополисе готовы сдать два новых жилых дома. Госстройнадзор Татарстана провел итоговые проверки объектов. В настоящее время организация оформляет заключения об их соответствии.

Два новых дома предназначены для сотрудников ТОИЦ «Иннополис». Они соответствуют требованиям технических регламентов, в том числе и по энергоэффективности. Для удобства будущих новоселов предусмотрено всё необходимое, включая подземную автостоянку, пишет ИА «Татар-информ».

Ранее «Известия» сообщали, что первый мэр Иннополиса Егор Иванов подал в отставку по собственному желанию. Город-спутник Казани он возглавлял с декабря 2014 года. После его ухода главой стал Руслан Шагалеев.

Иннополис находится в 40 км от Казани. Экономика города основана на высокотехнологичных индустриях — у специалистов в области информационных технологий есть широкие возможности для профессионального развития. 

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

В Иннополисе готовы сдать два новых жилых дома

К заселению в особой экономической зоне готовы 105 новых квартир

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