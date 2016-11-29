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Эрдоган: целью ввода турецкой армии в Сирию было свержение Асада

Президент Турции назвал действующего главу САР «жестоким тираном» и заявил, что Анкара намерена положить конец его правлению

Фото: TASS/AP

Анкара ввела военные силы в Сирию, чтобы добиться свержения действующего президента республики Башара Асада, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Говорят, что в Сирии погибли 600 тыс. человек, но я думаю, что погибших около миллиона. Где ООН, что она делает? Мы долго терпели, но в конце концов были вынуждены войти в Сирию вместе со «Свободной сирийской армией», — приводит «РИА Новости» заявление турецкого лидера, с которым он выступил на симпозиуме по Иерусалиму в Стамбуле.

Президент республики назвал Башара Асада «жестоким тираном» и подчеркнул, что турецкие войска находятся в стране, чтобы положить конец его правлению.

«Мы там для того, чтобы восстановить справедливость и положить конец господству жестокого тирана Асада, который устроил в стране государственный террор», — подчеркнул Эрдоган, заявив, что Турция не претендует на сирийские земли.

Турецкая армия начала операцию «Щит Евфрата» по зачистке территории Сирии от террористов 24 августа.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Эрдоган: целью ввода турецкой армии в Сирию было свержение Асада

Эрдоган: целью ввода турецкой армии в Сирию было свержение АсадаПрезидент Турции назвал действующего главу САР «жестоким тираном» и заявил, что Анкара намерена положить конец его правлению

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