Последние почести команданте

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возглавил российскую делегацию на церемонии прощания с бывшим кубинским лидером Фиделем Кастро. Он возложил венок к мемориалу Хосе Марти в Гаване, где для прощания была выставлена урна с прахом команданте, оставил запись в книге соболезнований и выступил на траурном митинге, проведенном в память о Кастро.



Куба объявила по лидеру революции девятидневный траур, который начался в день кончины Кастро, 25 ноября (по кубинскому времени). В соответствии с волей Фиделя его тело после смерти кремировали, а урну с прахом выставили для прощания. Похороны состоятся 4 декабря, тогда же закончится траур.



До этого дня в стране приспущены государственные флаги, отменены все культурно-развлекательные мероприятия, включая первый концерт Пласидо Доминго, который планировалось провести 26 ноября. СМИ каждый час транслируют прямые включения с церемонии прощания и исторические передачи с участием команданте. В магазинах и барах полностью прекращена продажа алкоголя — даже в одной из самых старых и известных гостиниц Гаваны «Национале» в дни траура объявлен «сухой закон».

Посольство США на Кубе (оно открылось в 2015 году при еще действующем президенте США Бараке Обаме) стало единственным зданием, где не был приспущен флаг в знак траура по Кастро.

В российскую делегацию, помимо Вячеслава Володина, вошли первый вице-спикер ГД Иван Мельников (КПРФ), глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) и член комитета Сергей Железняк (ЕР), депутат от КПРФ Дмитрий Новиков. Российскую сторону также представляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и член Совета Федерации Вадим Тюльпанов.

Желающие попрощаться с лидером кубинской революции выстроились в многокилометровую очередь. Люди часами стояли на 30-градусной жаре под зонтиками от солнца, затем заходили в мемориал Хосе Марти и следовали мимо украшенной белыми розами фотографии Фиделя времен революции.



«Чтобы очередь продвигалась быстрее, в нижнем ярусе мемориала было устроено сразу три одинаковых зала прощания, их расположили по кругу. В центре за тканевой драпировкой стояла урна с прахом Фиделя», — рассказали журналистам члены делегации.



— Кубинцы действительно очень любили Фиделя, но культа личности тут никогда не было, даже большие портреты стали появляться только после его смерти, сам он этого не любил, — сказал «Известиям» собеседник из российской делегации. — Было очень распространено выражение «Фидель среди нас, один из нас».

Вячеслав Володин высоко оценил роль Фиделя Кастро в мировой истории.



— Это человек, который принадлежит не только Кубе, он принадлежит всему миру, — сказал он.



В записи, которую спикер оставил в книге соболезнований, говорится о роли Кастро в истории отношений сначала с СССР, а потом и с Россией. «Он внес огромный личный вклад в становление и развитие российско-кубинских отношений, основанных на дружбе, солидарности, доверии, уважении и обоюдной симпатии между нашими народами», — написал спикер.

Вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин отметил, что единого международного протокола для случаев посещения траурных мероприятий нет. То, что российскую делегацию возглавил спикер Госдумы, а не президент РФ Владимир Путин, — адекватно ситуации.



— Например, на похоронах экс-президента США Рональда Рейгана в 2004 году нашу страну представлял посол России Юрий Ушаков, на погребении бывшего лидера Чехии Вацлава Гавела в 2011 году присутствовал тогдашний омбудсмен Владимир Лукин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко принимала участие в похоронах южноафриканского лидера Нельсона Манделы (2013 год) и экс-президента Израиля Шимона Переса. А на похоронах бывшего британского премьера Маргарет Тэтчер российской делегации не было.

— Само присутствие Владимира Путина на прощании с Кастро могло быть воспринято не просто как визит, а как что-то знаковое. Но Фидель Кастро — не тот политик, которому Владимир Путин чем-то обязан или с которым у него сложились какие-то особые отношения. По сути, он был уже на политической пенсии, когда Владимир Путин начал руководить страной, — заявил «Известиям» президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

После церемонии прощания Вячеслав Володин кратко пообщался с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, после чего встретился с родственниками Фиделя Кастро. Эта встреча прошла без участия прессы.



После этого у спикера была назначена встреча с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебаном Ласо. А уже вечером ожидалось участие Вячеслава Володина в траурном митинге возле мемориала Хосе Марти — там было запланировано народное шествие и выступления VIP-персон, однако эти мероприятия состоялись уже глубокой ночью по московскому времени.



В Москву российская делегация планирует вернуться в ночь на 1 декабря, чтобы успеть на оглашение ежегодного послания президента Федеральному собранию.



Траур на Кубе продолжится: начиная с 30 ноября урна с прахом должна отправиться в Сантьяго-де-Куба, по маршруту, обратному тому, который во время революции 1959 года проделал «Караван свободы» во главе с Кастро. 4 декабря урну с прахом захоронят на кладбище Сан-Ифигения в Сантьяго-де-Куба.

