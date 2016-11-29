Физики в Казани нашли способ вместить в 1 диск информацию с 1 млн DVD

Физики в Татарстане создали технологию, благодаря которой можно на один диск записать информацию с 1 млн DVD. Открытие сделали ученые Казанского федерального университета.

Ученые Института физики КФУ открыли способ сверхплотной записи оптической информации. В будущем он позволит хранить на одном диске информацию около 1 петабайта данных.

По данным ученых, к 2020 году ожидается увеличение объема информации до десятков зетабайт. Поэтому необходим поиск новых физических принципов, позволяющих использовать отдельные атомы или молекулы в качестве элементарных ячеек памяти. Это может быть сделано с помощью лазерного света, пишет ProKazan.Ru.



С его помощью можно управлять пространственной ориентацией отдельных молекул. Это позволит в будущем достичь сверхвысокой плотности записи оптической информации.

