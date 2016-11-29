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МВФ увидел признаки выздоровления российской экономики

Экономика РФ смогла выдержать воздействие двойного шока от снижения цен на нефть и санкций

Экономика России смогла выдержать воздействие двойного шока от снижения цен на нефть и санкций и сейчас показывает признаки начинающегося оздоровления.

Об этом говорится в сообщении Международного валютного фонда по итогам визита миссии МВФ в Россию.

В докладе отмечается, что экономическая активность по итогам текущего года всё же сократится на 0,6%.

МВФ прогнозирует, что восстановление российской экономики должно пойти более высокими темпами в 2017 году. Ожидается, что темпы экономического роста составят 1,1%, что отчасти обусловлено более высокими ценами на нефть, передает «Федеральное агентство новостей».

Также, по прогнозам МВФ, инфляция в России снизится до 5,6% к концу 2016 года, а в течение следующего года будет снижаться, приближаясь к целевому показателю инфляции, установленному Банком России, — 4%.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

МВФ увидел признаки выздоровления российской экономики

Экономика РФ смогла выдержать воздействие двойного шока от снижения цен на нефть и санкций

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