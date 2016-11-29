Музей русских экспедиций откроют в Пензе

В Пензе 30 ноября откроют Музей русских экспедиций. Его создали на базе Литературного музея по инициативе регионального отделения Русского географического общества.

Публике представят выставку, рассказывающую о создании РГО. Особое место в ней займет экспозиция, посвященная исследователю Русской Америки Лаврентию Загоскину и капитану Константину Бадигину.



Как пишет ИА «Пенза-Пресс», посетителям покажут экспозицию о летчике-космонавте Александре Самокутяеве. В новом музее члены местного филиала РГО планируют проводить тематические встречи для молодежи, туристов и путешественников.



В пензенском отделении РГО пояснили, что музей в городе создают, чтобы сохранить и популяризировать наследие географических экспедиций исследователей и путешественников.