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Музей русских экспедиций откроют в Пензе

Он был создан по инициативе регионального отделения РГО

В Пензе 30 ноября откроют Музей русских экспедиций. Его создали на базе Литературного музея по инициативе регионального отделения Русского географического общества.

Публике представят выставку, рассказывающую о создании РГО. Особое место в ней займет экспозиция, посвященная исследователю Русской Америки Лаврентию Загоскину и капитану Константину Бадигину.

Как пишет ИА «Пенза-Пресс», посетителям покажут экспозицию о летчике-космонавте Александре Самокутяеве. В новом музее члены местного филиала РГО планируют проводить тематические встречи для молодежи, туристов и путешественников.

В пензенском отделении РГО пояснили, что музей в городе создают, чтобы сохранить и популяризировать наследие географических экспедиций исследователей и путешественников.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Музей русских экспедиций откроют в Пензе

Он был создан по инициативе регионального отделения РГО

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