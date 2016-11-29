США не планируют консультироваться с РФ по целям бомбардировок в Сирии

США не планируют консультироваться с РФ при определении целей для бомбардировок в Сирии.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Питер Кук.

«На данный момент у нас нет планов сотрудничать с Россией в этом направлении», — цитирует его «РИА Новости».

При этом военное ведомство заявило, что силы международной коалиции во главе с США по ошибке наносили удары по сирийским войскам.

Атака прекратилась только после обращения российских военных.

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