Охлобыстин попросил гражданство ДНР

Актер и режиссер Иван Охлобыстин написал заявление с просьбой предоставить ему гражданство Донецкой народной республики (ДНР) на имя Александра Захарченко.

Об заявила пресс-служба главы ДНР.

«Иван Охлобыстин в Ростове, находясь прямо на сцене, написал заявление», – цитирует «РИА Новости» сообщение.

Ранее, в 2014 году Охлобыстин, вместе с рядом других деятелей культуры России стал персоной нон-грата на Украине за поддержку ДНР и ЛНР и возвращения Крыма.

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