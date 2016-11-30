Охлобыстин попросил гражданство ДНР

Актер и режиссер Иван Охлобыстин написал заявление на имя главы республики Александра Захарченко с соответствующей просьбой
Актер и режиссер Иван Охлобыстин написал заявление с просьбой предоставить ему гражданство Донецкой народной республики (ДНР) на имя Александра Захарченко.
Об заявила пресс-служба главы ДНР.
«Иван Охлобыстин в Ростове, находясь прямо на сцене, написал заявление», – цитирует «РИА Новости» сообщение.
Ранее, в 2014 году Охлобыстин, вместе с рядом других деятелей культуры России стал персоной нон-грата на Украине за поддержку ДНР и ЛНР и возвращения Крыма.
Читайте также: Михаил Пореченков попросил называть его Миша Крым