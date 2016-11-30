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Полиция задержала участников драки на Черемушкинском рынке

Директор рынка дает показания правоохранительным органам

Полиция задержала нескольких участников драки со стрельбой на Черемушкинском рынке на юго-западе Москвы, также задержан и его директор, сообщили в правоохранительных органах столицы.

Сообщается, что сотрудники полиции доставили участников потасовки в отделение. Кроме этого, в полицию был доставлен директор Черемушкинского рынка, он дает показания о произошедшем. По данным полиции, конфликт со стрельбой произошел между администрацией рынка и арендаторами торговых площадей, передает ТАСС.

«В ходе конфликта один из ее участников выстрелил из травматического пистолета и ранил мужчину, который был направлен в медучреждение. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали нескольких человек для разбирательства. По инциденту проводится проверка», — сказал представитель полиции.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Полиция задержала участников драки на Черемушкинском рынке

Директор рынка дает показания правоохранительным органам

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