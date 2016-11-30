Жертвами пожаров в штате Теннеси стали как минимум три человека

Жертвами лесных пожаров в штате Теннеси стали как минимум три человека, еще 12 пострадали.

Об этом заявил мэр округа Севи Ларри Уотерс.

Большинство пострадавших получили сильные ожоги и госпитализированы, сообщает ТАСС.

Стихия уничтожила или серьезно повредила около 250 строений, большинство из которых располагалось в городе Гатлинбург, из которого власти эвакуировали 14 тыс. человек.

Ликвидировать очаги огня пожарным помогают служащие Национальной гвардии.

Свои слова поддержки жителям штата, пострадавшим от пожара высказал избранный президент США Дональд Трамп.