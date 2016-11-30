Пять гаражей с автомобилями сгорели в Москве

Сильный пожар произошел в гаражном комплексе на Самаркандском бульваре в районе Выхино-Жулебино в Москве, в результате возгорания пострадали пять гаражей с находившимися внутри автомобилями, сообщает МЧС.

В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 70 кв метров. Пожар в настоящее время потушен, ведется осмотр места происшествия. Полиция уточняет информацию о возможных пострадавших и выясняет причины возгорания, сообщает Федеральное агентство новостей.