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Пять гаражей с автомобилями сгорели в Москве

Информация о пострадавших и причины возгорания уточняются

Сильный пожар произошел в гаражном комплексе на Самаркандском бульваре в районе Выхино-Жулебино в Москве, в результате возгорания пострадали пять гаражей с находившимися внутри автомобилями, сообщает МЧС.

В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 70 кв метров. Пожар в настоящее время потушен, ведется осмотр места происшествия. Полиция уточняет информацию о возможных пострадавших и выясняет причины возгорания, сообщает Федеральное агентство новостей.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Пять гаражей с автомобилями сгорели в Москве

Информация о пострадавших и причины возгорания уточняются

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