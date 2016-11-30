Демонстранты сожгли флаги США перед отелем Трампа в Нью-Йорке

Активисты ультраправой организации «Революционная коммунистическая партия» провели у гостиницы Trump International Hotel в Нью-Йорке, принадлежащей Дональду Трампу, акцию протеста, в ходе которой сожгли несколько флагов США.

Отмечается, что активисты провели эту акцию сразу после заявления Трампа о том, что подобные акции необходимо наказывать, передает ТАСС.

«Никому не следует позволять сжигать американский флаг. Если они делают это, то должны быть последствия — возможно, лишение гражданства или год в тюрьме», — заявлял Трамп.

Напомним, после победы Дональда Трампа на выборах президента США по всей стране прокатились массовые акции протеста, в ходе которых демонстранты нередко жгли государственные флаги. Так, например, акция сожжения флагов с антитрамповскими лозунгами прошла в Университете Вашингтона 9 ноября, на следующий день после выборов.

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