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СМИ: «Евросеть» могут закрыть уже через год

«Вымпелком» предлагает «Мегафону» принять решение о разделе ритейла с последующей ликвидацией бренда

«Вымпелком» (владеет брендом «Билайн») предложил «Мегафону» принять решение о разделе «Евросети» с последующей ликвидацией бренда.

Напомним, обе компании владеют ритейлом в равных долях.

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой источник, знакомый с топ-менеджерами двух компаний, «Вымпелком» отправил «Мегафону» предложение подписать документы до 24 декабря 2016 года. Если соглашение будет достигнуто, то «Евросеть» будет ликвидирована через год.

«По словам обоих, предлагается разделить салоны и долги (один из собеседников говорит о 15 млрд рублей) между операторами», — пишет газета.

Утверждается, что у них есть схема раздела салонов между «Вымпелкомом» и «Мегафоном». По мнению источника, близкого к ритейлеру, в данном виде предложение не будет принято «Мегафоном». В частности, компания заинтересована в сохранении за собой брэнда «Евросеть», а для этого придется брать на себя весь долг.

При этом президент «Евросети» Александр Малис убежден, что у акционеров нет договоренности разделить компанию.

О планах разделить бизнес компании «Вымпелком» с «Мегафоном» впервые сообщили в мае этого года.

Напомним, компания «Евросеть» была основана Тимуром Артемьевым и Евгений Чичваркиным в 1997 года. В 2006 году «Евросеть» занимала 37% рынка сотовых телефонов в стране. В 2015 году СМИ писали о том, что компания готовится к кризису. На тот момент ее долг составлял 10 млрд рублей.

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Известия // среда, 30 ноября 2016 года

СМИ: «Евросеть» могут закрыть уже через год

«Вымпелком» предлагает «Мегафону» принять решение о разделе ритейла с последующей ликвидацией бренда

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