Чемпион России по стрельбе найден застреленным

В Москве чемпион РФ по стендовой стрельбе 20-летний Владимир Лошаков застрелился из спортивного ружья.

6 ноября спортсмен ушел на тренировку в стрелковый комплекс «Люблино», однако домой не вернулся. Как сообщает Life, Лошаков покинул комплекс, взяв с собой тренировочное ружье.

Через некоторое время родители стрелка написали заявление о пропаже сына, после чего полиция начала поиски.

Еще две недели назад неподалеку от парка «Кузьминки» собаки егерей обнаружили тело неизвестного молодого человека, сообщает официальный сайт СК РФ. Позже выяснилось, что это и был Лошаков.

«Местные жители обнаружили тело молодого человека с огнестрельным ранением в области головы. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. При проведении осмотра места происшествия следователи обнаружили предсмертную записку», — сообщили в Следственном комитете.

В апреле Владимир Лошаков вместе с Алексеем Беловым и Николаем Сорокиным завоевал командное золото чемпионата России среди юниоров в олимпийском упражнении «скит».

По факту смерти юноши Следственный комитет РФ начал проверку.