СК проверяет информацию о подражательницах хабаровских живодерок

После резонансного дела «хабаровских живодерок» в городе еще двух местных школьниц заподозрили в издевательстве над животными.



Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону, проводится проверка информации, размещенной в СМИ и социальных сетях о том, что якобы две молодые девушки жестоко обращаются с животными.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



По данным ИА AmurMedia, две школьницы 14 и 15 лет объявили себя подражателями ранее арестованных хабаровских живодерок и выложили в соцсети фотографии, на которых они якобы издеваются над котенком.



Председатель краевой организации «Зоозащита — ДВ» Наталья Коваленко считает, что фото являются инсценировкой, но это говорит о наметившейся тревожной тенденции.



Если окажется, что кадры постановочные и над животными не издевались, с подростками проведут профилактическую беседу.

