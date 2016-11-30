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СК проверяет информацию о подражательницах хабаровских живодерок

Поводом для проверки послужили данные о том, что две школьницы 14 и 15 лет опубликовали в соцсетях фотографии, на которых они якобы издеваются над котенком

После резонансного дела «хабаровских живодерок» в городе еще двух местных школьниц заподозрили в издевательстве над животными. 

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону, проводится проверка информации, размещенной в СМИ и социальных сетях о том, что якобы две молодые девушки жестоко обращаются с животными.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.   

По данным ИА AmurMedia, две школьницы 14 и 15 лет объявили себя подражателями ранее арестованных хабаровских живодерок и выложили в соцсети фотографии, на которых они якобы издеваются над котенком. 

Председатель краевой организации «Зоозащита — ДВ» Наталья Коваленко считает, что фото являются инсценировкой, но это говорит о наметившейся тревожной тенденции.

Если окажется, что кадры постановочные и над животными не издевались, с подростками проведут профилактическую беседу.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

СК проверяет информацию о подражательницах хабаровских живодерок

Поводом для проверки послужили данные о том, что две школьницы 14 и 15 лет опубликовали в соцсетях фотографии, на которых они якобы издеваются над котенком

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