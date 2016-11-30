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Пьяных водителей в Канаде будут пытать музыкой Nickelback

Согласно опросу меломанов, коллектив Чеда Крюгера является худшей группой на планете

В канадской провинции Остров Принца Эдуарда местная полиция придумала для пьяных водителей серьезное наказание — тех, кого поймают за рулем в нетрезвом виде во время рождественских праздников, заставят слушать музыку группы Nickelback по дороге в участок.

«Если вы настолько глупы, чтобы сесть за руль в пьяном виде, то немного Чеда Крюгера и его команды будет для вас отличным подарком», — предупредили полицейские, пишет «Лента.ру».

Стражи порядка заявили, что кассета с альбомом канадской группы уже куплена, но еще не распакована, и они очень надеются, что распечатать ее не придется.

В 2009 году музыкальный журнал The World провел опрос: меломанов попросили назвать худшую группу на планете. С огромным отрывом «победила» группа Nickelback.

В 2010 году в соцсети было создано сообщество «Может ли соленый огурец собрать больше поклонников, чем Nickelback?». Оказалось, еще как может — на сообщество подписался 1 млн 418 тыс. человек — больше, чем на официальную фанатскую группу коллектива.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Пьяных водителей в Канаде будут пытать музыкой Nickelback

Согласно опросу меломанов, коллектив Чеда Крюгера является худшей группой на планете

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