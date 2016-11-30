Три человека погибли при лобовом столкновении в Челябинской области

Три человека стали жертвами ДТП в Челябинской области. В Верхнеуральском районе произошло лобовое столкновение «ВАЗ-211340» и Toyota Camry. Авария произошла 29 ноября на 5-м км автодороги поселок Урлядинский — Межозерный.



В результате ДТП водитель отечественной машины и два его пассажира скончались на месте. Водитель иномарки и четырехмесячный малыш госпитализированы. Состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое.

По предварительным данным, в ДТП со смертельным исходом виноват водитель «ВАЗа». Он внезапно выехал на встречку и столкнулся с иномаркой. По факту аварии ГИБДД по Челябинской области проводит проверку.

Как передает ИА «Урал-пресс-информ», водитель «ВАЗа» за год 13 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения.

