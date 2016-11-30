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Правительство может изменить регламент работы с Госдумой

Законопроекты кабинета министров в Госдуме будут рассматривать в присутствии членов правительства, глав профильных ведомств или их заместителей

Согласно проекту постановления (есть в распоряжении «Известий») правительство может повысить статус своих представителей в Госдуме. В случае если поправки в регламент будут вынесены на заседание правительства и подписаны премьером Дмитрием Медведевым, государственных служащих рангом не ниже замминистра обяжут присутствовать в Госдуме при рассмотрении правительственных законопроектов. 

По действующему регламенту правительство назначает «официального» или «специального» представителя при рассмотрении правительственного законопроекта Госдумой. На обсуждениях, которые проходят в профильных комитетах, сейчас, как правило, присутствуют начальники профильных департаментов или их заместители.

Теперь же согласно поправкам официальный представитель правительства при рассмотрении законопроекта в Госдуме назначается из числа «членов правительства, руководителей и заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, федеральных служб и федеральных агентств, органов и организаций, руководство деятельностью которых осуществляет президент или правительство».

Отдельной строкой предлагается расписать регламент рассмотрения проектов налогового и бюджетного кодексов. Официальный представитель правительства согласно проекту постановления назначается из числа представителей Министерства финансов. В отдельных случаях наряду с представителем Минфина может назначаться министр или замминистра профильного ведомства.  

Пока проект постановления находится на рассмотрении, в ближайшее время он может быть вынесен на заседание кабинета министров и в случае одобрения подписан премьером.

Изменить механизм работы по законопроектной деятельности между правительством и Госдумой ранее призывал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В новом созыве нижней палаты, по словам Володина, должна быть исключена схема, когда через лояльных или близких к правительству депутатов то или иное министерство проводит свои инициативы.

Мнение по этому вопросу высказывал и премьер-министр Дмитрий Медведев, который на одном из последних заседаний думской фракции «Единой России» в ноябре заявил о недопустимости лоббирования законопроектов отдельными ведомствами.

— Недопустимо, когда отдельные ведомства пытаются через конкретных депутатов протолкнуть удобные им решения. Обращаю внимание на то, что законопроекты вносятся не ведомствами, а правительством как единым органом власти и никак иначе. Поэтому все поправки — и депутаты, и правительство — будем готовить совместно, — сказал он.

Тогда же он сообщил, что поручил ввести в правительстве механизм регулярных консультаций с руководством «Единой России». Они будут проходить как минимум два раза в месяц, чтобы быть «на оперативном контакте».

В правительстве не стали комментировать возможные поправки в регламент. 

Инициатива кабмина говорит о борьбе спикера за статус нижней палаты, говорит председатель правления фонда развития общественных связей «Петербургская политика» Леонид Давыдов.

— Спикер, пользуясь текущей сложившейся ситуацией в кабмине, хочет больше влиять на правительство, старается повысить статус нижней палаты парламента, — заявил он «Известиям». — В целом предложение больше статусное, чем полезное, — добавил Давыдов, — так как зачастую руководители департаментов гораздо более компетентны в обсуждаемой тематике и могут более полно, чем замминистра, ответить на вопросы депутатов.

Назначение Вячеслава Володина на должность спикера Госдумы и изменения регламента нижней палаты — это звенья одной цепи, цель которой — усиление института законодательной власти в стране, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.

— Политический вес и аппаратные возможности председателя ГД играют, конечно, ключевую роль, но, как мне кажется, сейчас есть определенная установка сверху. Возможно, именно президент был заинтересован в повышении авторитета и веса российского парламента, соответственно всё развивается в этом направлении. Таким образом спикер, выстраивая отношения с кабмином, реализует поставленную перед ним задачу, — говорит Калачев.

Политолог Аббас Галлямов считает, что с таким нововведением правительству работать станет сложнее. Он пояснил, что раньше правительству надо было учитывать только мнения министров и администрации президента, теперь придется считаться еще и с депутатами.

— Впрочем, в долгосрочном плане правительство выиграет. Во-первых, оно разделит ответственность за ситуацию в стране с ГД, а во-вторых, избежит многих ошибок, которые могло совершить. Чем больше фильтров, через которые будут пропускаться правительственные предложения, тем выше шанс того, что откровенно неправильные вещи будут отсеяны, — отметил Галлямов.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Правительство может изменить регламент работы с Госдумой

Законопроекты кабинета министров в Госдуме будут рассматривать в присутствии членов правительства, глав профильных ведомств или их заместителей

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