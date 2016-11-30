Роскомнадзор опроверг информацию о возможным уходе YouTube из РФ

В Роскомнадзоре опровергли информацию СМИ о том, что видеосервис YouTube может уйти из России из-за ограничений закона о регулировании онлайн-кинотеатров.



Как заявил официальный представитель ведомства Вадим Ампелонский, опубликованная газетой «Коммерсант» информация не имеет никакого отношения к текущей версии законопроекта Медиа-коммуникационного союза (МКС), внесенной в Госдуму.



Он отметил, что несколько месяцев назад прямым исключением видеохостинги, и в частности YouTube, были выведены из-под его действия.



«Об этом хорошо известно всем, кто следил за подготовкой законопроекта, за исключением, видимо, журналистов Коммерсанта», — сказал он, отметив, что источником информации является отзыв одного из операторов связи на февральскую версию документа.



«Эта версия и нынешняя, по сути, — два разных законопроекта», — заключил он.

Ранее сообщалось, что законопроект об ограничении иностранного участия в аудиовизуальных сервисах на территории России может привести к уходу крупнейшей видеоплатформы YouTube из России.



В Google не стали комментировать вероятность эту информацию.



В свою очередь замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сказал, что видеосервис YouTube не попадает под ограничения закона о регулировании онлайн-кинотеатров.

