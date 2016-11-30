Стало известно, какие виды спорта продлевают жизнь

Езда на велосипеде, плавание, аэробика и теннис — самые полезные для здоровья виды спорта, способные продлить жизнь человека, по мнению австралийских ученых из Сиднейского университета, говорится в статье, опубликованной в British Journal of Sports Medicine.



Исследование, проведенное международной группой, показало, что люди, занимающиеся этими видами спорта, умирают от сердечно-сосудистых заболеваний гораздо реже любителей иных спортивных дисциплин.



По словам представителя Сиднейского университета, наблюдения показали, что важна не только частота занятий, но и сам вид спорта. К такому выводу исследователи пришли после изучения данных наблюдений за здоровьем около 80 тыс. пожилых британцев, занимавшихся спортом, которые социальные службы Великобритании и Австралии собирали с 1994 по 2006 год.



«Похоже, что занятия разными видами спорта могут по-разному влиять на здоровье человека. Эти наблюдения и выводы наших коллег должны помочь спортивным учреждениям сформулировать новые виды упражнений, которые бы максимально эффективно улучшали здоровье людей», — цитирует «РИА Новости» заявление Эммануэль Стаматакис.

По сравнению с любителями футбола или бега у людей, предпочитающих теннис, в соответствии с исследованием риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 56%. Аэробика и плавание снижали этот риск на 36 и 41% соответственно. Велоспорт на 15% уменьшал вероятность смерти и никак не сказывался на здоровье сосудов и сердца.



Спортивные дисциплины, по мнению ученых, влияют на здоровье человека разными путями, укрепляя здоровье определенных органов или частей тела. Разработка новых комбинированных видов спорта могла бы помочь укреплению здоровья организма в целом и продлить жизнь многих активных людей, сообщает телеканал «360».

