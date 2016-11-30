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Обама заявил, что его жена Мишель никогда не пойдет в президенты США

Такую возможность для своей супруги действующий глава государства исключил

Мишель Обама никогда не станет выставлять свою кандидатуру для участия в президентских выборах. Об этом заявил супруг первой леди, действующий президент США Барак Обама.

«Она слишком чувствительна, чтобы хотеть заниматься политикой», — пошутил президент в интервью The Rolling Stone.

При этом глава американского государства заявил, что его жена талантлива во многих областях. Он также отметил «невероятный резонанс», который образовался между ней и народом Америки.

Такой вопрос у журналистов возник в связи с тем, что на прошедших 8 ноября в США выборах президента кандидатом от Демократической партии выступала бывшая первая леди Хиллари Клинтон, супруга бывшего президента Америки Билла Клинтона.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Обама заявил, что его жена Мишель никогда не пойдет в президенты США

Такую возможность для своей супруги действующий глава государства исключил

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