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Опрос: 56% россиян предпочитают хранить сбережения в рублях

36% граждан заявили, что не имеют накоплений

Больше половины граждан России предпочитают хранить накопления в рублях. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.

Денежные накопления в рублях хранят 56% россиян. 36% заявили, что не имеют сбережений. 4% респондентов хранят сбережения в долларах.

При этом около 60% опрошенных завили, что не следят за курсом рубля. 30% делают это иногда.

«Ожидания населения в отношении курса доллара остаются стабильными, количество интересующихся самим этим курсом постепенно снижается. Некоторый рост ожиданий в отношении ослабления рубля носит, вероятнее всего, конъюнктурный характер», — отметил эксперт ВЦИОМа Олег Чернозуб.

Опрос был проведен среди 1,6 тыс. человек в 130 населенных пунктах России 29–30 октября.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Опрос: 56% россиян предпочитают хранить сбережения в рублях

36% граждан заявили, что не имеют накоплений

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