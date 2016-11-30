В Москве появится самая большая в мире музыкальная елочная игрушка

В Москве на Поклонной горе установят самую большую в мире музыкальную елочную игрушку. Она уже даже успела попасть в Книгу рекордов Гиннесса в 2016 году в категории «Самая большая светодиодная скульптура в мире».

Внутри инсталляции будет оборудован танцпол, где москвичи и гости столицы смогут потанцевать под мировые известные мелодии, такие как Happy New Year группы ABBA, музыкальный фрагмент «Зима» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди, песня «Московские окна» в исполнении группы «Московские девчата», «Зима» в исполнении Эдуарда Хиля. Об этом заявила пресс-служба ГБУ «Московские ярмарки».

К сборке шара приступят 1 декабря. Игрушка диаметром 17 м будет состоять из 23 тыс. ламп, причем световые элементы будут подстраивать цветовую палитру под ритм и громкость музыки.



Световая инсталляция на Поклонной горе не станет единственным подобным украшением Москвы и области. Так, на ВДНХ установят 11-метровый светящийся шар, а на окружной площадке Зеленограда появится инсталляция диаметром 3 м. Кроме того, с помощью гирлянд на деревьях превратят в сказочным лес район Кузнецкого Моста и Рождественки, а парящие в небе фонарики разных форм и размеров украсят Замоскворечье. Большие елочные шары с мягким, теплым светом установят на Новоарбатском мосту, сообщает телеканал «360». Большая фигура Деда Мороза на тройке лошадей появится у Триумфальной арки, на Гоголевском бульваре можно будет полюбоваться летящим ангелом, а на Цветном бульваре оборудуют луна-парк, а фонари на Тверской «превратятся» в бокалы с шампанским.