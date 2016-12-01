«Еврокубки для Грозного стали бы большим событием»

На протяжении уже многих лет Олег Иванов является лидером грозненского «Терека». Практически в каждый трансферный период 30-летнего российского полузащитника сватают в различные российские топ-клубы, но футболист остается верен своей команде. На днях Олег Иванов дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором дал оценку выступлению «Терека» в первой половине сезона, вспомнил о юношеских годах, проведенных в «Спартаке», и рассказал о сорвавшемся переходе в «Локомотив».

— В первую очередь спрошу про удачное выступление «Терека» в нынешнем сезоне. Команда идет в еврокубковой зоне. Ожидали, что так удачно проведете первую часть сезона?

— Перед «Тереком» стоит цель — попасть в еврокубки, и мы к ней стремимся. В прошлом сезоне был сделан существенный шаг вперед, да и в позапрошлом команда показывала неплохой уровень. В этом году, может, где-то что-то потеряли в плане состава и игры. Даже сейчас мы не всегда показываем тот футбол, который демонстрировали в прошлом году. Нужно стремиться прибавлять в игровом плане.

- Что надо сделать «Тереку», чтобы удержаться в еврокубковой зоне и не повторить ошибок прошлого сезона, когда в последний момент вы остались без Лиги Европы?

— Нужно постоянно прогрессировать, улучшать свою игру. Летом к нам пришли новые футболисты, которые, считаю, уже усилили команду. Не думаю, что в этом сезоне произойдет что-то подобное. Сейчас у нас есть определенный запас прочности, в том числе за счет глубины скамейки. Этого как раз не хватило в прошлом сезоне.

— Ближайший матч «Терек» проведет с «Краснодаром», который в первом круге добился разгромной победы над вами — 4:0. Есть желание отомстить?



— Есть желание просто хорошо сыграть и набрать максимальное количество очков. О мести мыслей нет.



— «Краснодар» изменился с приходом Игоря Шалимова?

— Думаю, за такой короткий срок тяжело что-то поменять в игре. Команда показывает зрелищный понятный футбол, в ней собраны хорошие игроки. Постараемся проанализировать и нейтрализовать их сильные стороны.

​​​​​​​— Почему именно в этом сезоне перед «Тереком» была поставлена задача выйти в еврокубки?

— В этом сезоне руководство клуба сделало серьезные финансовые вливания в команду, были куплены новые футболисты. В связи с этим были поставлены новые задачи. Для Чеченской Республики еврокубковые матчи станут большим событием. Было бы неплохо привезти в Грозный различные клубы Европы, пускай даже и не гранды. Да и вообще иметь конкретную задачу на сезон всегда интересней. Когда клуб барахтается в середине таблицы, занимает с 8-го по 10-е места — это не очень здорово. Теперь у «Терека» есть определенная задача, есть к чему стремиться.

— Угроза запрета со стороны УЕФА на проведение матчей под своей эгидой в Грозном не снижает мотивацию?

— Не знаю, с чем связан этот запрет, но думаю, ситуация разрешится в скором времени. Даже сборная России недавно приезжала в Грозный проводить товарищеский матч с Румынией, и всё прошло прекрасно, организация была на высшем уровне. Надеюсь, после такого матча УЕФА пересмотрит свое решение.

— Не обидно, что в Грозном не удалось сыграть в составе сборной России?

— Нет. Чего мне обижаться, мне же не 18 лет. Есть тренер, он выбирает футболистов, которых на данный момент считает находящимися в лучшей физической форме, в лучших кондициях. Может, еще по каким-то критериям. Нормальный процесс.

— Недавно вы сказали, что готовы завершить карьеру даже в 30 лет, если не поступит никаких предложений...

— Да, так и есть.

— Многие известные российские футболисты завершают карьеру раньше 35 лет. Например, Роман Широков, Евгений Алдонин, Дмитрий Сычёв и другие. Как думаете, почему так происходит?

— В первую очередь это зависит от человека. Я, наверное, не зарабатываю таких денег, как многие наши знаменитые футболисты, — не играл ни в «Зените», ни в ЦСКА, ни в «Спартаке», которые находятся в столицах. Люди привыкают к комфортным бытовым условиям, высоким зарплатам и, наверное, не хотят от этого отказываться, что-то менять. Поэтому и играют до последнего. У меня же чисто спортивный интерес. Если я знаю, что на меня рассчитывают в команде, и уверен, что могу приносить пользу клубу, то я буду играть. Если нет, то какой смысл и себя мучить, и клуб? Просто тренироваться, чтобы посидеть на скамейке или бороться за попадание в заявку? С таким же успехом я могу в Москве с друзьями в футбол поиграть.

— В «Терек» пришли новые игроки. Беким Балай уже забил восемь голов и, судя по тому, что после победы над «Зенитом» он станцевал лезгинку, албанец уже адаптировался в команде. Кто научил его этому танцу?

— Трудно сказать. Наверное, в Албании тоже есть какой-то похожий танец. Балай — веселый парень. Увидел, наверное, как кто-то где-то танцует лезгинку, и решил повторить. Почему нет?

— А вы готовы станцевать лезгинку, если «Терек» попадет в еврокубки?

— Не уверен, что у меня получится станцевать лезгинку и ничего не сломать себе при этом (смеется). Вообще я готов это сделать, хотя лучше не смешить народ.

— Часто говорят об интересе к вам со стороны российских топ-клубов — ходили разговоры и о «Динамо», и о «Спартаке», и о ЦСКА. Был момент, когда вы действительно были близки к уходу из «Терека»?



— Почти в каждый трансферный период у меня были предложения. Просто где-то не договорились, где-то «Терек» не отпустил, где-то еще что-то. Так бывает.

— У вас по этому поводу нет никаких сожалений?

— Это значит, что меня здесь уважают, доверяют и не хотят отпускать. Нормальная ситуация.

— Как считаете, у вас ещё есть возможность поиграть за кого-то из российских грандов?

— Шанс всегда есть, но я не считаю, что «Терек» намного слабее кого-то в РФПЛ. Может, есть две, три, пускай даже четыре команды. Но «Терек» если и уступает им, то незначительно, а некоторые и вовсе превосходит. Я играю в хорошем, достаточно крепком клубе, который может ставить перед собой самые высокие цели.

— В 2011 году перед переходом в «Ростов» у вас был вариант с московским «Локомотивом», но в последний момент трансфер сорвался. Почему так произошло?

— Там довольно сложная история. Пока не хотел бы говорить об этом. Наверное, когда я закончу карьеру, расскажу, как всё было. История про наш футбол.

— Летом вы поехали на чемпионат Европы во Францию в составе сборной России, но там ни разу не вышли на поле. При этом ответственность за результат легла на вас, так же как и на остальных...

— Ответственность была на всех, кто там присутствовал. Все-таки мы ехали в статусе отобранных лучших футболистов страны. Так случилось, что мы провалились. Не оправдали надежд. Но жизнь на этом не закончилась, работаем дальше.

— На ваш взгляд, в чем главная причина провального выступления сборной России на Евро-2016?



— Не знаю. Работалось вроде нормально — интенсивные тренировки, атмосфера была неплохая. Но что-то пошло не так. Не было времени пока задуматься. Все-таки после сборной сразу переключился на клуб, даже не успел отдохнуть. Может, сейчас в отпуске посижу, подумаю, почему так получилось.

— Вы дебютировали в сборной при Фабио Капелло. Что можете рассказать про этого специалиста?

— Великий тренер. Приятно было поработать с ним. Спасибо ему за то, что дал возможность сыграть за сборную страны.

— В плане дисциплины Капелло — самый жесткий специалист, с которым вы работали?

— Нет. Я в свое время работал еще с Невио Скала в «Спартаке». Он был в этом плане жестче.

— Многие называют игру «Спартака» в нынешнем сезоне самой сильной за последние несколько лет. А какой «Спартак» для вас самый сильный ?

— Для меня самый сильный «Спартак» — тот, который собрал Георгий Ярцев. Я на играх того поколения вырос. До сих пор помню эти игры, потому что мальчишкой подавал мячи футболистам.

— Кого из игроков того времени помните?

— Всех.

— Тогда удавалось с ними пообщаться?

— Нет, как там пообщаешься? Кинул мяч и стоишь с открытым ртом, дальше смотришь.

— Возвращаясь к Фабио Капелло — были разговоры, что в последнем матче при итальянском специалисте (Россия–Австрия) футболисты «сливали» тренера...

— Это полный бред. Меня раздражают подобные разговоры. Что значит «сливать»? Это значит играть во вред себе. Я не знаю ни одного профессионального футболиста, который занимался бы подобными вещами. Ты позоришь в первую очередь свое имя. Это же идиотизм. Может, и есть такие футболисты, но, мне кажется, они — полные, грубо говоря, идиоты. Я играю в футбол, люблю футбол, люблю себя в футболе и футбол в себе. И заниматься такой ерундой — слабоумие. Тем более если говорить о тренере национальной команды. Как можно «сливать» тренера сборной? Он тебя вызывает, он на тебя рассчитывает, верит в тебя... Как можно его «слить»? А если придет другой и не будет тебя вызывать? Это вообще бред, на мой взгляд.

— Впервые вы получили вызов в сборную России при Хиддинке и сразу поехали с национальной командой на чемпионат Европы-2008, где завоевали бронзовые медали турнира. Ожидали, что попадете в тот состав?



— Всё это было довольно неожиданно для меня. Павел Погребняк тогда получил травму, а я был единственным свободным футболистом, который прошел сборы с командой.

— Какие отношения у вас были с Хиддинком?

— Гус — супертренер, суперпсихолог. Вообще про него можно много говорить. И это даже не потому, что он добился с нашей сборной неплохих результатов. Тут дело больше в атмосфере, которая царила в команде при нем. У нас был отличный сплоченный коллектив, все очень хорошо относились друг к другу. Может, конечно, я был помоложе, но для меня это лучшее, что было в моей футбольной жизни. Не потому что я получил медаль, а именно исходя из того, какие чувства я испытывал, находясь в национальной команде. Мы были настоящей семьей.

— Расскажите, какие были эмоции после победы над Голландией в четвертьфинале Евро-2008?

— Эйфория была. Честно говоря, долго приходило понимание того, что произошло. Плюс все понимали, что в полуфинале нам будет противостоять сборная Испании. А та Испания была, наверное, как Mercedes по сравнению с нашими «Жигулями».

— В команде уже все понимали, что испанцев пройти нереально?

— Кто-то внутри себя, может, и понимал, просто не говорил об этом вслух. Та Испания — это действительно просто космос. Когда я смотрел их игры на турнире, я понимал, что их реально никто не может обыграть. Настолько сильна была эта команда... Такое бывает, мне кажется, когда ты понимаешь, что ничего не можешь сделать. Соперник просто может всё.

— После Евро-2008 наши игроки начали уезжать в Европу. У вас когда-нибудь были предложения из европейских чемпионатов?

— Было несколько реальных предложений, и несколько — на фоне слухов. Честно говоря, может быть, мне и хотелось уехать, но дело никогда не не доходило до завершающей стадии.

— Это были какие-то серьезные клубы?

— Нет, это не были европейские гранды. Что-то вроде команд уровня второй английской лиги (Чемпионшип. — «Известия») и середняки испанской Примеры. Но я бы с удовольствием поехал. К тому же я не так много зарабатывал, да и сейчас зарабатываю столько же на фоне каких-нибудь «Альбасете» того времени.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

