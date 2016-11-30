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В Удмуртии создадут фонд развития промышленности

На учреждение организации требуется более 20 млн рублей

В Удмуртии появится свой фонд развития промышленности. Его создание обойдется республике в 20–30 млн рублей.

«Думаю, что необходимые 20–30 млн рублей на эти цели мы в своем бюджете сможем предусмотреть. Этот шаг позволит нам увеличить меры поддержки наших промышленных предприятий», — цитирует ИА «Сусанин» главу региона Александра Соловьева.

Новую организацию могут создать на базе госфонда поддержки малого предпринимательства Удмуртии. Ранее сообщилось, что фонд развития промышленности будет создан в регионе до конца года.

Общая сумма господдержки промышленных предприятий Удмуртии в 2016 году составила около 70 млн рублей.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

В Удмуртии создадут фонд развития промышленности

На учреждение организации требуется более 20 млн рублей

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