В Удмуртии создадут фонд развития промышленности

В Удмуртии появится свой фонд развития промышленности. Его создание обойдется республике в 20–30 млн рублей.



«Думаю, что необходимые 20–30 млн рублей на эти цели мы в своем бюджете сможем предусмотреть. Этот шаг позволит нам увеличить меры поддержки наших промышленных предприятий», — цитирует ИА «Сусанин» главу региона Александра Соловьева.



Новую организацию могут создать на базе госфонда поддержки малого предпринимательства Удмуртии. Ранее сообщилось, что фонд развития промышленности будет создан в регионе до конца года.



Общая сумма господдержки промышленных предприятий Удмуртии в 2016 году составила около 70 млн рублей.

