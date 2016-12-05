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Игру FIFA 17 проверят на пропаганду гомосексуализма

Депутаты обратились к главе Роскомнадзора с просьбой проверить популярный среди подростков футбольный симулятор

Фото: TASS/BarcroftMedia/Barcroft Images/Picture Alliance

Российские парламентарии просят Роскомнадзор проверить популярную компьютерную игру FIFA 17 (футбольный симулятор) на соответствие российскому законодательству и в случае выявления нарушений потребовать от разработчика внести необходимые изменения. Депутаты Госдумы из фракции КПРФ сочли не соответствующим российскому законодательству предложение компании EA Canada пользователям игры поддержать акцию английской футбольной премьер-лиги в поддержку ЛГБТ «Радужные шнурки». К требованиям коллег-коммунистов готовы присоединиться и депутаты от «Единой России».

В процессе игры в FIFA 17 пользователи видят всплывающее окно с предложением одеть свою виртуальную команду в футболки радужной расцветки. Таким образом EA Canada выражает поддержку акции «Радужные шнурки», которую проводит английская футбольная премьер-лига. Стоит отметить, что в официальном интернет-магазине FIFA 17 не имеет возрастных ограничений (0+), о чем говорится на официальном сайте разработчика.

Фото: официальный аккауент FIFA 17 в Instagram/@easportsfifa

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1 декабря депутаты направили руководителю Роскомнадзора Александру Жарову запрос (есть в распоряжении «Известий») с просьбой провести проверку компьютерной игры FIFA 17. Копия также была отправлена и руководству Роспотребнадзора.

«В ноябре с.г. стало известно, что мультиплатформенная компьютерная игра FIFA, разработанная компанией EA Canada, предлагает пользователям поддержать акцию английской футбольной премьер-лиги «Радужные шнурки» — масштабную кампанию в поддержку ЛГБТ. Между тем, согласно закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», к причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей относится информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения», — говорится в запросе.

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин считает, что если разработчики не изменят возрастную классификацию, следует применить к игре меры ограничительного характера.

— Необходимо осуществить проверку компьютерной игры FIFA 17 на предмет соответствия заявленной возрастной категории, по результатам которой предписать компании-разработчику EA Canada привести игру в соответствие с российским законодательством: внести изменения в программный код или возрастную классификацию этой информационной продукции, и в случае отказа применить соответствующие меры ограничительного характера, — заявил «Известиям» Валерий Рашкин.

Эту инициативу поддерживает и депутат Государственной думы от партии «Единая Россия», трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина. Легендарная спортсменка заявила «Известиям», что необходимо провести проверку игры FIFA 17 на соответствие российскому законодательству.

— Нужно обращаться даже не к разработчикам этой игры, а в соответствующие органы, чтобы они проверили возможность распространения этой игры на территории Российской Федерации, — сказала Ирина Роднина. — У каждого государства есть свои внутренние законы и порядки, их нужно соблюдать. 

FIFA — игра из серии симуляторов футбола, которая разрабатывается студией EA Canada, входящей в состав корпорации Electronic Arts. Игры издаются под брендом EA Sports, каждый год выходит новое издание, включающее в себя изменения, произошедшие в футбольном мире за год. Симулятор выходит с 1993 года. 27 сентября в России запустили очередную часть знаменитой игры FIFA 17.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Игру FIFA 17 проверят на пропаганду гомосексуализма

Игру FIFA 17 проверят на пропаганду гомосексуализмаДепутаты обратились к главе Роскомнадзора с просьбой проверить популярный среди подростков футбольный симулятор

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