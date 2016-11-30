Выручка «Аэрофлота» выросла за девять месяцев на 23%

Выручка «Аэрофлота» за девять месяцев 2016 года увеличилась на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 381,3 млрд рублей. Чистая прибыль группы по МСФО за этот период составила 43,798 млрд рублей против 1,83 млрд рублей в аналогичном периоде 2015 года. Об этом сообщили в компании.

По оценке заместителя гендиректора по коммерции и финансам компании Шамиля Курмашова, за девять месяцев текущего года финансовые результаты по МСФО показывают значительное улучшение. «В основе позитивной динамики — рост бизнеса, нетто-положительный курсовой эффект и строгий контроль над операционными расходами», — цитирует агентство «Прайм» Шамиля Курмашова.

За отчетный период показатель EBITDA составил 77,160 млрд рублей, увеличившись на 61,3%.

За 10 месяцев текущего года группа «Аэрофлот» увеличила пассажирские перевозки до 36,7 млн, на 9,5%.



Помимо головной компании, группа «Аэрофлот» объединяет авиакомпании «Россия», «Аврора» и «Победа».

