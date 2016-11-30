Спортсменка Юрлова погибла вместе с семьей

Людмила Юрлова, бронзовый призер чемпионата мира по хоккею с мячом, скончалась в Москве на 45-м году жизни вместе со своей семьей. Причиной смерти стало отравление угарным газом в ночь на 30 ноября. О смерти известной хоккеистки рассказал бывший тренер Людмилы Юрловой.

«Федерация хоккея с мячом России выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной», — сообщается на официальном сайте организации.

Людмила Юрлова — бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы. С 1993 года она начала заниматься хоккеем с шайбой и вошла в состав сборной России, сообщает «Дни.Ру».