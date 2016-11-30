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Европейский суд признал необоснованной часть санкций против Ротенберга

Российский бизнесмен остается в черном списке ЕС

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Трибунал суда Европейского союза признал необоснованными ограничительные меры за период с июля 2014 года по март 2015 года против российского бизнесмена Аркадия Ротенберга. Об этом говорится в официальном заявлении суда.

«Сегодняшним решением трибунал частично одобрил иск господина Ротенберга об отмене санкций. Он аннулировал ограничительные меры, действовавшие с 31 июля 2014 года по 14 марта 2015 года», — приводит сообщение агентство «РИА Новости».

При этом уточняется, что суд подтвердил действие ограничительных мер против Ротенберга за период от 15 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года.

В настоящий момент россиянин остается в черном списке ЕС.

Отношения между РФ и западными странами осложнились из-за ситуации на Украине. В июле 2014 года Евросоюз и Соединенные Штаты от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против секторов российской экономики. В ответ Москва ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении РФ ограничительные меры.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Европейский суд признал необоснованной часть санкций против Ротенберга

Европейский суд признал необоснованной часть санкций против РотенбергаРоссийский бизнесмен остается в черном списке ЕС

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