Томские ученые разрабатывают новый способ лечения аутизма и диабета

Ученые из Томского госуниверситета (ТГУ) будут выращивать клетки животных и людей. Их специалисты намерены использовать для разработки новых технологий лечения аутизма, потери памяти, гиперактивности, а также сахарного диабета и ожирения.

Томские ученые сейчас изучают белки-миокины, которые вырабатываются в результате физических упражнений.



«Зная механизм их происхождения, мы сможем подобрать комплексы упражнений, которые позволят заменить медикаменты и лечить когнитивные расстройства без таблеток», — сказала сотрудница ТГУ Анастасия Кабачкова.



Специальные упражнения сейчас испытывают на группе добровольцев, а также на лабораторных мышах. После производят забор мышечной ткани животных и исследуют белки, которые в ней появились. С человеком такие действия невозможны, поэтому на клетки будут воздействовать электрическим током. Это будет имитировать физическую нагрузку и спровоцирует выработку миокинов в мышцах.

В вузе отметили, что главной сложностью в выращивании клеток является создание стерильной среды. В настоящее время в ТГУ идет подготовка двух стерильных комнат и специального оборудования, передает ИА FlashSiberia.