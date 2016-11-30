Нынешний матч за звание чемпиона мира для многих стал приятной неожиданностью. И дело здесь не только в том, что Сергей Карякин — блестящий шахматист — сумел свести основное время вничью с чемпионом мира Магнусом Карлсеном, который считался фаворитом. Ведь и до сих пор российские шахматисты выступали удачно в соревнованиях высокого ранга — и не только Сергей Карякин, но и Владимир Крамник, и Петр Свидлер, и Александр Грищук, и Ян Непомнящий блистали в последнее время. Но в этот раз страну охватила шахматная лихорадка, чего в последние годы не было.

Почему это произошло? Мне кажется, тут сыграли сразу несколько факторов. С одной стороны, действительно, в матче на первенство мира российские гроссмейстеры не участвовали с 2008 года. В последний раз это был Крамник, он играл с Анандом и проиграл. Но есть и второй фактор — назовем его геополитическим. Сегодня России во многом приходится противостоять Западу, и в этом противостоянии достижениям в шахматах, которые издавна считаются самым интеллектуальным видом спорта, естественно, придается особый вес. И для шахмат это хорошо.

Кроме того, нужно отметить очень профессиональную работу команды Карякина, которая не только подготовила его к матчу в спортивном отношении, но и совместно с российской шахматной федерацией делает всё, чтобы этот поединок получил всестороннее освещение, в том числе и для самого широкого круга любителей шахмат. Настолько широкого, что президент России передает пожелания удачи Сергею Карякину, а министр спорта дает советы, как обыграть противника...

В советское время шахматы были чрезвычайно популярны. В школах, дворцах пионеров, домах культуры было очень много кружков, публиковалось много материалов в газетах. Статус шахматиста был необыкновенно высок — слово «гроссмейстер» произносилось с трепетом, a фамилии Ботвинник, Таль, Петросян, Карпов — с придыханием. Не только на матчи первенства мира, но и на партии чемпионатов СССР выстраивались очереди, приходили тысячи болельщиков.

Со временем всенародная любовь к шахматам постепенно сошла на нет. На то было несколько причин: с одной стороны, развал СССР, с другой стороны, в мире появилось очень много нового, и неожиданно оказалось, что кроме шахмат есть множество других интересных занятий. Миллионы людей увлеклись компьютерными играми, которые можно считать конкурентами шахмат. Это совпало со временем, когда быть умным стало немодно. И вот, на очередном историческом разломе, культ грубой силы и глубоких недр отодвигается немножко в сторону, и Россия начинает гордиться интеллектуальным потенциалом. При этом шахматы — это всё же спорт, и здесь за своего можно болеть.



Не думаю, что когда-нибудь шахматы станут столь же популярны, как в советское время. Но вот освещение в СМИ матчей — важный момент. Шахматы достаточно медийны, про них можно рассказывать очень интересно, вот с этим как раз можно работать. Как, впрочем, и над программой «Шахматы в школax», которая уже охватывает сотни тысяч детей по всей России. Идея программы не в том, чтобы дети обязательно становились шахматистами, а в том, чтобы дать им какие-то навыки, которые будут им полезны в учебе и вообще в жизни. Это и способность концентрироваться, и способность принимать решения, это умение держать удар, потому что не бывает соревнований без поражений, а шахматы прививают способность после проигрыша продолжать борьбу, совершенствоваться и идти дальше.



И, конечно, это и логическое, и аналитическое мышление, психологическая устойчивость, память. Без всех этих факторов ребенку не обойтись. И получается, что шахматы развивают такие качества, которые могут пригодиться и в учебе, и в жизни — причем в формате игры. Думаю, у этого вида спорта есть неплохие шансы вновь вернуться в массы, но многое зависит от того, сумеет ли Карякин всё же обыграть Карлсена и стать чемпионом мира. Если да, то уверен, что нас ждет очередной всплеск популярности шахмат в России.

Автор — президент Ассоциации шахматных профессионалов

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