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Жительница Ногинска напала на полицейского при задержании в Москве

На нападавшую завели уголовное дело

Уголовное дело завели на 28-летнюю жительницу подмосковного Ногинска за нападение на полицейского. Женщину задержали по подозрению в нарушении статьи «Мелкое хулиганство». В процессе задержания она ударила стража порядка.

Инцидент произошел улице Люсиновская, 48/50. Женщина проигнорировала неоднократные законные требования сотрудника полиции, отказывалась садиться в служебный автомобиль, отталкивала лейтенанта и ударила его головой в область носа. Об этом сообщает телеканал «360».

Заведено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Женщину поместили под подписку о невыезде.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Жительница Ногинска напала на полицейского при задержании в Москве

На нападавшую завели уголовное дело

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