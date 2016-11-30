Жительница Ногинска напала на полицейского при задержании в Москве

Уголовное дело завели на 28-летнюю жительницу подмосковного Ногинска за нападение на полицейского. Женщину задержали по подозрению в нарушении статьи «Мелкое хулиганство». В процессе задержания она ударила стража порядка.

Инцидент произошел улице Люсиновская, 48/50. Женщина проигнорировала неоднократные законные требования сотрудника полиции, отказывалась садиться в служебный автомобиль, отталкивала лейтенанта и ударила его головой в область носа. Об этом сообщает телеканал «360».

Заведено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Женщину поместили под подписку о невыезде.