Ипотечный наобум

После продления программы господдержки кредитов на новостройки рынок «взмыл в небо»: количество выданных ссуд приблизилось к показателям благополучного 2014года. Неоднократное снижение ключевой ставки ЦБ вернуло стоимость ипотеки к докризисному уровню. В2017году чиновники и банкиры ждут обновления ипотечных рекордов.

Еще в январе ничто не предвещало оживления ипотечного рынка: объем выданных ипотечных кредитов упал на 17% по сравнению с 2015годом и на 25,5% по сравнению с 2014годом, отмечается в отчете консалтинговой компании «Метриум Групп». Аховая ситуация на рынке сменилась ажиотажем в феврале, когда программу господдержки кредитования новостроек, по которой часть процентной ставки по ипотеке заемщикам субсидирует государство, продлили на 2016год. Увеличение объемов выдачи кредитов по сравнению с прошлым годом в феврале составило 25% (на 4% ниже показателей 2014года). «Программа господдержки оказала влияние как на рынок новостроек, так и на рынок ипотеки. Эффект от нее мы наблюдали в начале 2016года. Именно тогда был отмечен рост продаж квартир с участием ипотеки с господдержкой»,— прокомментировала ситуацию консультант практики «Девелопмент» консалтинговой группы «НЭО Центр» Алена Чупракова.

Согласно статистике Минфина, в первом полугодии по программе было выдано 262млрд руб­лей ипотечных кредитов с субсидированной процентной ставкой. Если учесть, что, по данным ЦБ, за период с января по июнь заемщики оформили ипотечные кредиты на 664млрд руб­лей (на 44% больше, чем за первые шесть месяцев в прошлом году), то каждый третий кредит в этот период выдан с участием государства.

Улучшение ситуации в экономике и последовательная политика ЦБ по снижению ключевой ставки оказали положительное воздействие на динамику ипотечных ставок. К октябрю на вторичном рынке кредиты предоставлялись по ставке около 11,9% годовых, а на первичном с учетом господдержки— по ставке от 10,9%. Еще в начале года ставки держались на уровне 14–15% годовых. В результате по итогам 10месяцев 2016года портфель выданных жилищных кредитов увеличился на 32%— до 1,15трлн руб­лей, сообщает Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

По мнению аналитиков девелоперских компаний, некоторые потенциальные заемщики ждут подходящего случая, чтобы взять ипотеку: они рассчитывают на то, что банки смягчат условия предоставления кредитов. Вканун Нового года такие надежды оправданны. На прошлой неделе Райффайзенбанк сообщил о продлении срока предоставления кредитов по программе «Ипотека с господдержкой» на 2017год (льготная ставка от 11%). Однако стать участником акции могут только те заемщики, заявки которых банк одобрит до 31декабря этого года, поэтому оформить кредит по программе можно до конца марта. На сайте Сбербанка новогодним предложениям для ипотечных заемщиков отведена страница. В рамках акции для молодых семей, стартовавшей в середине октября (действует до конца года), ипотека доступна по ставке 10,75% годовых.

Надежды заемщиков на смягчение условий выдачи ипотеки в следующем году банкиры поддерживают и словесными интервенциями. В августе глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал, что в 2017году средняя ставка по ипотеке без госсубсидии опустится ниже 11%. Член правления ВТБ Владимир Верхошинский в интервью агентству «Интерфакс» сообщил о возможном снижении ставок по кредитам в ближайшее время из-за отложенной реакции на снижение ключевой ставки ЦБ в октябре.

Программа субсидирования кредитных ставок пока не продлена на 2017год. Более того, Минфин заявил, что вернет программу господдержки только в случае роста ставок по ипотечным кредитам. Однако банкиры и чиновники уверены, что рынок сохранит позитивную динамику и без нее. По расчетам АИЖК, к концу 2016года российские банки выдадут около 900тыс. кредитов на сумму 1,5трлн руб­лей. По данным аналитиков, в 2017году заемщики оформят 1млн ипотечных кредитов на сумму 1,7–1,8трлн руб­лей. В ближайшие три года объем выдачи ипотеки вырастет в два раза, сделал прогноз генеральный директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александр Плутник на форуме недвижимости MREF. Управляющий директор «БКС Ультима» Виталий Багаманов уверен, что рост ипотечного рынка в 2017году составит 1,6–1,7трлн руб­лей.

Впрочем, ответ на вопрос о том, будет ли ипотека доступной для россиян, не столь однозначен. По словам финансового омбудсмена Павла Медведева, в последние два года он наблюдает рост количества обращений за помощью от ипотечных заемщиков. «Зачастую я им даже не пытаюсь помочь, потому что сделать это без помощи государства невозможно»,— сказал Павел Медведев. По мнению омбудсмена, нужно снижать не только кредитные ставки, но и стоимость квадратного метра жилья.

ЦБ в сложившейся ситуации не видит поводов для беспокойства. «Пока риски в ипотеке нас устраивают вполне»,— сообщил «РИА Новости» зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, ЦБ не наблюдает признаков перегрева рынка ипотечного кредитования, а уровень просрочки в ипотеке остается низким— 1,7%.

Однако проблемами ипотечных заемщиков всерьез заинтересовался Минфин. В законопроекте, который был внесен в Госдуму на прошлой неделе, министерство предлагает указывать полную стоимость ипотечных кредитов (с планом платежей) на первой странице кредитного договора, ограничить размер неустойки за просроченный платеж ключевой ставкой ЦБ, информировать о рисках валютной ипотеки и о потенциальном увеличении платежей при плавающей процентной ставке по кредиту. По словам Павла Медведева, повышение уровня финансовой грамотности необходимо, ведь зачастую проблемы заемщиков возникают из-за того, что они не понимают, в какую сумму им в действительности обходится кредит.