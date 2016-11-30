Бытовой газ взорвался в жилом доме дагестанского Буйнакска

В Дагестане в городе Буйнакске в пятиэтажном доме взорвался бытовой газ. В результате ЧП пострадал один человек, он госпитализирован в центральную районную больницу с ожогами 15% всего тела. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по республике.

Инцидент произошел в 10.30 на 4-м этаже 5-этажного дома. Возгорания и разрушений на месте взрыва нет, сообщает ОТР. На месте происшествия работают 19 спасателей, 7 единиц техники, 7 человек от МЧС России и 2 единицы техники.