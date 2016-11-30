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Песков: имя нового министра экономразвития назовут в ближайшее время

Представитель Кремля подчеркнул, что сроки объявления не привязаны к посланию Федеральному собранию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что кандидатуру нового министра экономического развития объявят достаточно скоро, но сроки объявления не привязаны к посланию президента Федеральному собранию, которое пройдет в четверг.

«Достаточно скоро... Это может быть и до послания, и после послания», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что послание Федеральному собранию вполне может пройти без нового министра экономического развития. «Это абсолютно не взаимосвязанные явления», — пояснил он.

Напомним, в ночь на 15 ноября экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в $2 млн.

Улюкаев не признает своей вины, но суд постановил отправить его под домашний арест до 15 января. Президент РФ Владимир Путин уволил Улюкаева с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Песков: имя нового министра экономразвития назовут в ближайшее время

Представитель Кремля подчеркнул, что сроки объявления не привязаны к посланию Федеральному собранию

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