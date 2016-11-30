Животных предлагают защитить официально

Законопроект об учреждении должности уполномоченного по защите животных в РФ внесен сегодня в Госдуму. Авторы проекта подчеркивают, что соответствующая инициатива была размещена на интернет-ресурсе Change.org и набрала уже более полумиллиона подписей.

«В нашей стране до сих пор не принят федеральный закон, регулирующий способ защиты животных, а также усиливающий ответственность за жесткое обращение с ними. Правовая неопределенность порождает насилие, направленное на беззащитных животных. Большинство таких случаев остаются безнаказанными», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В связи с этим авторы документа, депутаты Виталий Пашин и Данил Шилков (ЛДПР), предлагают учредить должность омбудсмена, который будет отстаивать права владельцев животных, разрабатывать и направлять предложения по устранению пробелов в законодательстве в сфере их защиты. Также планируется, что уполномоченный будет взаимодействовать в своей работе с общественными правозащитными организациями, назначать своих представителей, работающих на общественных началах.

В тексте законопроекта отмечается, что уполномоченный назначается президентом РФ с учетом мнения общественных организаций, созданных для защиты животных, сроком на пять лет. Им может стать гражданин РФ не моложе 30 лет, имеющий высшее образование. При этом уполномоченный не вправе быть членом Совета Федерации, депутатом Государственной думы или местного заксобрания, а также заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной либо иной творческой.

Уполномоченный подотчетен президенту и ежегодно должен направлять ему доклад о результатах своей деятельности, содержащий в том числе оценку реализации государственной политики в сфере защиты животных в Российской Федерации, а также предложения о совершенствовании правового положения животных. Отчет и информацию о результатах рассмотрения обращенных к нему жалоб он должен публиковать на своем официальном сайте в открытом доступе.

Финансовое обеспечение деятельности уполномоченного будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, однако сумма, которая должна быть потрачена на создание нового института, в документе не оговаривается. Полномочия по организационному, правовому, аналитическому, документальному, финансовому и материально-техническому обеспечению деятельности нового омбудсмена предлагается возложить на аппарат Общественной палаты РФ.