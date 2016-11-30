Японские химики дали название новому элементу таблицы Менделеева

Японские специалисты института естественных наук Riken открыли новый химический элемент и дали ему название «нихоний». Он стал 113 элементом в периодической таблице Менделеева.

Нихоний — сверхтяжелый элемент — получил значок Nh, передает «Федеральное агентство новостей».

Название переводится как «Страна восходящего солнца», то есть Япония.

Ранее был открыт 115-й элемент таблицы Менделеева — он получил официальное название «московий». Об этом сообщает сайт Международного союза теоретической и прикладной химии.

Элемент получил символ Mc. Также официальное название присвоено 118-му элементу — теперь он называется «оганесон» (Og) в честь академика РАН Юрия Оганесяна.